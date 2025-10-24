Patrika LogoSwitch to English

आत्मघाती हमलों की साजिश नाकाम, एमपी से भी आतंकी गिरफ्तार

Terrorist preparing suicide attacks via IED blast arrested in MP

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 24, 2025

mp

स्पेशल टीम ने दिल्ली और मध्यप्रदेश से एक-एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। (photo patrika)

Terrorist - देश में IED ब्लास्ट कर आत्मघाती हमलों की साजिश है जिसकी जबर्दस्त तैयारी चल रही है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सक्रिय हुई और दो आतंकियों को पकड़ लिया। इनमें से एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जबकि दूसरे आतंकी को मध्यप्रदेश से पकड़ा है। उनके पास से विस्फोटक सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं। इसी के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से प्रेरित एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया है। छठ पर्व से पहले दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस की रेड अभी जारी है। आतंकियों से जुड़े कुछ और लोगों की पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार दोनों आतंकियों के नाम अदनान बताए जा रहे हैं। दोनों की उम्र 20-25 साल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक आतंकवादी को दिल्ली के सादिक नगर से पकड़ा गया जबकि दूसरे आतंकवादी की गिरफ्तारी एमपी की राजधानी भोपाल के पास राजगढ़ में हुई। दोनों गिरफ्तार आतंकियों से अनेक संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई हैं।

दिल्ली में आज दोपहर 1:00 बजे पुलिस मुख्यालय के मीडिया सेंटर में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यहां विशेष प्रकोष्ठ, एनडीआर द्वारा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

ISI के हैंडलर्स से सीधे संपर्क का खुलासा

पुलिस अधिकारियोें ने बताया कि ये आतंकी फिदायीन यानि आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। IED ब्लास्ट करने की उनकी ट्रेनिंग अंतिम चरण में थी। शुरुआती पूछताछ में ISI के हैंडलर्स से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड थे। दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में बड़े आतंकी आत्मघाती हमले की साजिश में लगे थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ कर अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

Updated on:

24 Oct 2025 12:03 pm

Published on:

24 Oct 2025 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आत्मघाती हमलों की साजिश नाकाम, एमपी से भी आतंकी गिरफ्तार

