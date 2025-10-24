आत्मघाती हमलों की साजिश नाकाम, एमपी से भी आतंकी गिरफ्तार

Terrorist - देश में IED ब्लास्ट कर आत्मघाती हमलों की साजिश है जिसकी जबर्दस्त तैयारी चल रही है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सक्रिय हुई और दो आतंकियों को पकड़ लिया। इनमें से एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जबकि दूसरे आतंकी को मध्यप्रदेश से पकड़ा है। उनके पास से विस्फोटक सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं। इसी के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से प्रेरित एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया है। छठ पर्व से पहले दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस की रेड अभी जारी है। आतंकियों से जुड़े कुछ और लोगों की पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।