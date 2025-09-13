Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

जल्दी निपटा लें जरूरी काम, भोपाल में सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच 35 इलाकों में होगी बिजली कटौती

Power Cut : विभाग की ओर से शहरवासियों से अपील की गई है कि, बिजली से जुड़े जरूरी काम अपने क्षेत्र में बिजली कटौती होने पहले ॉनिपटा लें, ताकि बड़ी परेशानी से बच सकें।

भोपाल

Faiz Mubarak

Sep 13, 2025

Power Cut
भोपाल में बिजली कटौती (Photo Source- Patrika

Power Cut :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार 13 सिंतबर को एक बार फिर शहर के अलग-अलग करीब 35 इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार, मेंटेनेंस कार्य के चलते ये कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई से होने वाले कार्य प्रभावित होंगे।

ऐसे में बिजली विभाग की ओर से शहर के लोगों से अपील की गई है कि, बिजली से जुड़े जरूरी काम अपने क्षेत्र में बिजली कटौती होने पहले ही निपटा लें, ताकि बड़ी परेशानी से बच सकें।

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कटौती

आनंद नगर, शंकर गार्डन, राजीव गांधी कॉलोनी, न्यू मार्केट, गुप्ता कॉलोनी, राहुल नगर, एमपी-एमएलए क्वार्टर, जवाहर चौक, टीटी नगर, गंगोत्री भवन, मीनाक्षी अपॉर्टमेंट, रिगालिया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शिरीन कॉम्पलेक्स, बादशाह अपॉर्टमेंट, मिसरोद फेस-1 और सलैया।

सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक कटौती

दीपड़ी, रिदम पार्क, समरधा टोला, सिग्नेचर S-9 और आसपास के इलाके।

सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कटौती

फाइन एवेन्यू फेस 2-3, ऑनेक्स पैलेस, आम्र स्टेट, ललिता नगर, अंकित परिसर और आसपास।

दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक कटौती

हथाईखेड़ा, ऋषिपुरम, आईवीआरआई कॉलोनी, कॉरपोरेट कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी और आसपास के इलाके।

13 Sept 2025 09:32 am

