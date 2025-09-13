जल्दी निपटा लें जरूरी काम, भोपाल में सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच 35 इलाकों में होगी बिजली कटौती

Power Cut :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार 13 सिंतबर को एक बार फिर शहर के अलग-अलग करीब 35 इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार, मेंटेनेंस कार्य के चलते ये कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई से होने वाले कार्य प्रभावित होंगे।