एक दिन में 50 रोटियां खा लेती है महिला, फिर भी कमजोरी से परेशान है

महिला की बीमारी को लेकर शहर के एक डॉक्टर कोमल दांगी ने मीडिया को बताया कि, आज से 6 महीने पहले मंजू घबराहट की शिकायत लेकर आई थी। उसे भर्ती कर उपचार किया गया। कुछ दिन बाद वो दोबारा आई और कमजोरी की शिकायत की, जिसके चलते उसे मल्टीविटामिन की दवाएं देकर दवाओं को नियमित रूप से खाने की सलाह दी थी। डॉ. दांगी के अनुसार, ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर मालूम हो रहा है, क्योंकि मंजू को लगता है कि उसने खाना खाया ही नहीं और इसी अशांति को दूर करने के लिए वो बार-बार रोटी खाती और पानी पीती रहती है।