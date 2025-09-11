Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

बेलगाम दौड़ती कार के बोनट पर लटका था ट्रैफिक जवान, सामने आने वाले टकराकर हवा में उड़ रहे थे, 6 गंभीर

Gwalior Hit And Run : रेसकोर्स रोड पर नाबालिग कार चालक ने चालानी कार्रवाई से बचने ऐसी कार दौड़ाई कि, सबसे पहले सामने आए ट्रैफिक जवान को ही बोनट पर बैठा लिया और करीब 6 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। बाद में भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की।

ग्वालियर

Faiz Mubarak

Sep 11, 2025

Gwalior Hit And Run
ग्वालियर में हिट एंड रन (Photo Source- Patrika)

Gwalior Hit And Run :मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके में आने वाले रेसकोर्स रोड पर बुधवार शाम को हिट एंड रन की भीषण सड़क दुर्घटना देखने को मिली। यहां एक नाबालिग चालक ने अपनी तेज रफ्तार कार से आधा दर्जन से अधिक वाहनों पर सवार करीब 15 लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में ड्यूटी पर तैनान ट्रैफिक जवान समेत 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इधर, राहगीरों की भीड़ ने चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटनाक्रम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, काली फिल्म चढ़ी कार चला रहे नाबालिग चालक ने चालानी कार्रवाई से बचने के लिए लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए कई बाइकों को टक्कर मारी, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया। हादसे के तुरंत बाद गुस्साए लोगों ने कार सवारों को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

सड़क पर घिसटने से जवान गंभीर घायल

ग्वालियर में हिट एंड रन (Photo Source- Patrika)

प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसा भयावहता बताते हुए कहा कि, सबसे पहले चालक ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे जवान अतुल को चपेट में लिया। जवान बोनट पर लटके हुए करीब 400 मीटर दूर तक घिसटता चला गया। इस दौरान कार चालक ने सड़क पर चल रही अन्य बाइकों को भी चपेट में लिया। 6 वाहनों समेत रास्ते से गुजर रहे पैदल राहगीरों को मिलाकर करीब 15 लोग कार की चपेट में आकर घायल हुए। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, बोनट पर लटके ट्रैफिक जवान का पैर गंभीर चोटिल हुआ है। फिलहाल, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं, कार सवारों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

भीड़ ने पकड़कर सिखाया सबक

बता दें कि, डीजीपी कैलाश मकवाना के फरमान पर इन दिनों प्रदेश भर में पुलिस ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर बुधवार शाम को शहर के रेसकोर्स रोड पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान शाम करीब साढ़े छह बजे सड़क से एक कार गुजरी उसके शीशे पर काली फिल्म चढ़ी थी। निमय विरुद्ध वाहन चलाने के उद्देश्य से ट्रैफिक जवान अतुल शर्मा ने जब सामने आकर चालक को रुकने का इशारा किया तो चालक ने कार रोकने के बजाए ट्रैफिक जवान को ही टक्कर मार दी। जवान से जूझबूझ दिखाकर कार का बोनट पक़ लिया, वरना चालक उसे रौंदता हुआ गुजर जाता।

6 की हालत गंभीर बताई जा रही

शहर के महाराजपुरा में रहने वाले जितेंद्र सिंह के नाबालिग बेटे ने रेसकोर्स रोड पर कार क्रमांक एमपी सीजे 5033 से जमकर कोहराम मचाया। नई कार से भांजी को लेकर दवा लेने आया था। रोडवेज तिराहे सूबेदार नीरज सिंह की टीम चैकिंग अभियान में जुटी थी। चालक कार लेकर चैकिंग प्वाइंट से निकला तो आरक्षक अतुल शर्मा ने उसे हाथ देकर रोका। इसपर चौलक ने कार दौड़ा दी। चैकिंग प्वाइंट पर मौजूद सूबेदार और पुलिसकर्मियों के आखों के सामने आरक्षक को रोडवेज चौराहे से एग्रीकल्चर कॉलेज तक बोनट पर लटका कर ले गया। इसमें आरक्षक के पैर की पिडंली का मांस फट गया। उसे इलाज के मांडरे की माता के पास निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

