बेलगाम दौड़ती कार के बोनट पर लटका था ट्रैफिक जवान, सामने आने वाले टकराकर हवा में उड़ रहे थे, 6 गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसा भयावहता बताते हुए कहा कि, सबसे पहले चालक ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे जवान अतुल को चपेट में लिया। जवान बोनट पर लटके हुए करीब 400 मीटर दूर तक घिसटता चला गया। इस दौरान कार चालक ने सड़क पर चल रही अन्य बाइकों को भी चपेट में लिया। 6 वाहनों समेत रास्ते से गुजर रहे पैदल राहगीरों को मिलाकर करीब 15 लोग कार की चपेट में आकर घायल हुए। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, बोनट पर लटके ट्रैफिक जवान का पैर गंभीर चोटिल हुआ है। फिलहाल, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं, कार सवारों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।