भोपाल

माघ मेला 2026: प्रयागराज स्टेशन में इन 12 ट्रेनों को मिला स्टॉपेज, देखें List

Indian Railway: माघ माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में लगे मेले में पहुंच रहे हैं इसलिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है....

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 16, 2026

Indian Railway

Indian Railway प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Indian Railway: माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने भोपाल मंडल होकर संचालित 12 ट्रेनों को प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशन पर 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह अतिरिक्त ठहराव जनवरी और फरवरी में अलग-अलग तिथियों तक दिया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन संख्या, तिथि और समय-सारिणी की पुष्टि आधिकारिक रेलवे वेबसाइट, एनटीईएस ऐप या नजदीकी रेलवे स्टेशन से अवश्य कर लें।

इन ट्रेनों को मिलेगा अतिरिक्त ठहराव

11062 जयनगर–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 15 फरवरी 2026 तक
11061 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–जयनगर एक्सप्रेस 15 फरवरी 2026 तक
20934 दानापुर–उधना एक्सप्रेस से 15 फरवरी 2026 तक
20933 उधना–दानापुर एक्सप्रेस से 14 फरवरी 2026 तक
11034 दरभंगा–पुणे एक्सप्रेस 13 फरवरी 2026 तक
11033 पुणे–दरभंगा एक्सप्रेस 21 फरवरी 2026 तक
15559 दरभंगा–अहमदाबाद एक्सप्रेस 21 फरवरी 2026 तक
15560 अहमदाबाद–दरभंगा एक्सप्रेस 13 फरवरी 2026 तक
20962 बनारस–उधना एक्सप्रेस 21 फरवरी 2026 तक
20961 उधना–बनारस एक्सप्रेस 20 फरवरी 2026 तक
11037 पुणे–गोरखपुर एक्सप्रेस 12 फरवरी 2026 तक
11038 गोरखपुर–पुणे एक्सप्रेस 14 फरवरी 2026 तक

इस बारे में सौरभ कटारिया, सीनियर डीसीएम का कहना है कि यह निर्णय यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुविधा देना है। अतिरिक्त ठहराव से यात्रियों को उतरने-चढ़ने में आसानी होगी और भीड़भाड़ के कारण होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन संख्या, तिथि और समय-सारिणी की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, NTES ऐप या नजदीकी रेलवे स्टेशन से अवश्य जांच लें।

16 Jan 2026 10:55 am

