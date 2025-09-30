Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

खुशखबरी! कल सेे खुल रहे टाइगर रिजर्व, सफारी के लिए कैसे करें एडवांस बुकिंग

Tiger Reserve in MP: 1 अक्टूबर यानी कल से कर सकेंगे जंगलों की सैर, सफारी के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, कल के सारे स्लॉट बुक, जानें आगामी दिनों के लिए कैसे करें ऑनलाइन बुकिंग...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Sep 30, 2025

tiger Reserve in mp ho to book safari

tiger Reserve in mp ho to book safari Online (फोटो: सोशल मीडिया)

Tiger Reserve in MP: मानसूनी बूंदें प्रदेश से विदा ले रही हैं। इसी बीच टाइगर और चीता स्टेट मध्यप्रदेश में जंगलों की सैर का सिलसिला एक बार फिर एक अक्टूबर से शुरू होने वाला है। हरियाली को निहारने, बाघों की दहाड़, हाथियों की चिंघाड़, पक्षियों का कलरव सुनने को सैलानी बेताब हैं। उनकी यह बेताबी 01 अक्टूबर से दूर होने वाली है। इस दिन ज्यादातर नेशनल पार्क/टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सफारी शुरू हो जाएगी। एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। कई में तो अक्टूबर के शुरुआती दिनों में बुकिंग फुल है।

सतपुड़ा के लिए इंतजार

कोर जोन 10 अक्र्टूबर तक बंद रहेगा। तेज बारिश से मढ़ई, चूरना की सड़कें खराब हो गई हैं। फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया।

ऐसे पहुंचें

टाइगर रिजर्व/नेशनल पार्क (Tiger reserve in MP) पहुंचने नजदीकी एयरपोर्ट भोपाल, जबलपुर, बनारस, प्रयागराज, नागपुर हैं। रेलवे स्टेशन नर्मदापुरम, शहडोल, सिवनी, दमोह, मंडला फोर्ट, त्यौहारी, मड़वास, नागपुर हैं।

ये जानवर देख सकते हैं

बाघ, चीते (कूनो में), तेंदुआ, हाथी, बायसन, चीतल, हिरण, बारहसिंघा, गौर, भालू, सांभर, चौसिंगा, चिंकारा के साथ ही विलुप्त प्रजाति के पक्षी भी।

10 टाइगर रिजर्व

- संजय दुबरी, सीधी

- पन्ना, पन्ना, छतरपुर

- सतपुड़ा, नर्मदापुरम

- कान्हा, मंडला-बालाघाट

- बांधवगढ़, शहडोल

- पेंच, सिवनी-छिंदवाड़ा

- वीरांगना दुर्गावती, दमोह

- डॉ. विष्णु वाकणकर (रातापानी), भोपाल सीहोर, रायसेन

- माधव- शिवपुरी

- नौरादेही- सागर

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

उमरिया जिले के लगभग 1536 वर्ग किमी में फैला है। पार्क प्रबंधन ने सफारी टिकट दर में 10% और गाइड चार्ज में 65% की बढ़ोत्तरी की है। नजदीकी एयरपोर्ट जबलपुर है। निजी वाहन से पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन उमरिया है।

कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला-बालाघाट

जिले में लगभग 2,051.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नजदीकी एयरपोर्ट जबलपुर और निकटतम रेलवे स्टेशन चिरईडोंगरी है।

पेंच टाइगर रिजर्व

कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ मध्यप्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा जिले से लगा है। यहां ब्लैक पैंथर आकर्षण का केंद्र होता है। हालांकि ये कभी-कभार ही दिखते हैं।

प्रदेश के नेशनल पार्क

-1- वन विहार, भोपाल

-2- कूनो पालपुर, श्योपुर

-3- माधव- शिवपुरी

-4- कान्हा- मंडला से बालाघाट

-5- बांधवगढ़ - उमरिया

-6- सतपुड़ा - भोपाल

-7- पेंच - सिवनी-छिंदवाड़ा

-8- पन्ना - पन्ना

-9- डायनासोर जीवाश्म पार्क - धार

-10- रानी दुर्गावती- दमोह

-11- संजय दुबरी- सीधी-सिंगरौली

जंगल या टाइगर सफारी के लिए कैसे करें एडवांस बुकिंग

इसके लिए आपको मध्य प्रदेश के वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://forest.mponline.gov.in/ पर जाना होगा या फिर आप अपने पसंदीदा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क को चुनकर उसकी वेबसाइट पर एडवांस बुकिंग के लिए एप्लाई कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

10 साल की मासूम का गैंग रेप, मूक-बधिर को सड़क से उठा ले गए थे दरिंदे
अशोकनगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 10:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / खुशखबरी! कल सेे खुल रहे टाइगर रिजर्व, सफारी के लिए कैसे करें एडवांस बुकिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सर्दी-खांसी’ और ‘गले में खराश’ से परेशान हैं तो अपनाएं ये 5 उपाय

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

नाबालिग मंगेतर से म्यूजिक टीचर ने किया दुष्कर्म, 6 महीने पहले हुई थी सगाई

rape
भोपाल

NSUI के पूर्व अध्यक्ष ने खुलवाए फर्जी खाते, बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा, एमपी साइबर सेल अलर्ट

MP News Fake Bank Accounts Big Revealed of Bihar police
भोपाल

MP Police कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

MP Police Constable Vacancy 2025
शिक्षा

दिवाली पर भोपाल से इन शहरों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स, देखें पूरा शेड्यूल

Special flights start from Bhopal to Bangalore delhi on Diwali
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.