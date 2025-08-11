बार-बार भोपाल में घूमते दिख रहे बाघ, अब NLIU में दिखा, अपना घर छोड़ सड़कों पर क्यों आ रहे Tiger



भोपाल के जंगलों से निकल कर बाघ के शहर में आने के ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। भोपाल और उसके आसपास का इलाका लंबे समय से टाइगर मूवमेंट का हिस्सा रहा है। कलियासोत डैम और आसपास के जंगल बाघों को पानी, कवर और शिकार की सुविधा देते हैं। विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों से रात के समय इन इलाकों में बेवजह न निकलने की चेतावनी भी दी है। विभाग बार-बार अपील करता है लोग सतर्क रहें और रात में यहां आवाजाही न करें। अब NLIU प्रशासन ने भी कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी के गार्ड सतर्क हो गए हैं।