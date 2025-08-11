आंगनवाड़ी में बच्चों की जगह खेल रहे जहरीले सांप, सूने पड़े कमरे सब ने आना छोड़ा

Snakes Playing in Anganwadi: शहर की एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और बच्चे सापों के डर से सहमे हुए हैं। आंगनवाड़ी में आए दिन सांप एक से दूसरे कमरे में रेंगते नजर आते हैं। स्थिति यह हो गई है कि आंगनवाड़ी का ताला खोलने में भी डर लगने लगा और बच्चों ने आना छोड़ दिया। कुछ दिन से आंगनवाड़ी पर ताले पड़े हैं और मजबूरी में इस केंद्र को नजदीक की आंगनवाड़ी में संचालित करना पड़ रहा है।
आंगनवाड़ी में सांपों के खतरे के साये का यह मामला उज्जैन के वार्ड क्रमांक 16 स्थित नगर कोट आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र का है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रीति गौड़ व सरस्वती आंठिया ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र लिख आंगनवाड़ी में सांप निकलने की जानकारी दी है।
पत्र में उन्होंने बताया है कि सुबह जब वे आंगनवाड़ी का ताला खोलकर प्रवेश करती हैं तो उन्हें विषैले सांप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए दिखते हैं। आए दिन एसी घटना हो रही है। आंगनवाड़ी के कमरे की जमीन पर जगह-जगह सुराख है जिसमें सांप रहते हैं। छोटे बच्चों के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस आंगनवाड़ी में सांप अब बिल बनाकर रह रहे हैं।
कार्यकर्ता ने ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को लेकर आंगनवाड़ी के संचालन में असमर्थता जताई है। सुपरवाइजर ज्योत्सना दीक्षित ने बताया, बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत इस आंगनवाड़ी को अस्थायी रूप से नजदीक की आंगनवाड़ी में शिफ्ट कर दिया है। बता दें कि उक्त आंगनवाड़ी से करीब 60 बच्चे जुड़े हुए हैं।