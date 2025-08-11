आंगनवाड़ी में बच्चों की जगह खेल रहे जहरीले सांप, सूने पड़े कमरे सब ने आना छोड़ा

Snakes Playing in Anganwadi: शहर की एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और बच्चे सापों के डर से सहमे हुए हैं। आंगनवाड़ी में आए दिन सांप एक से दूसरे कमरे में रेंगते नजर आते हैं। स्थिति यह हो गई है कि आंगनवाड़ी का ताला खोलने में भी डर लगने लगा और बच्चों ने आना छोड़ दिया। कुछ दिन से आंगनवाड़ी पर ताले पड़े हैं और मजबूरी में इस केंद्र को नजदीक की आंगनवाड़ी में संचालित करना पड़ रहा है।