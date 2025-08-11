11 अगस्त 2025,

इंदौर

निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान से गिरकर भाई की मौत, इंतजार करती रह गई इकलौती बहन

MP News: इंदौर के भंवरकुंआक थाना क्षेत्र का मामला, सिलिल इंजीनियर था भाई, घर की तीसरी मंजिल पर चल रहा था निर्माण कार्य, काम देखने गया था, फिर नहीं लौटा...

इंदौर

Sanjana Kumar

Aug 11, 2025

Indore News
Indore News: मृतक प्रदीप। (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Indore News: भंवरकुआं थाना क्षेत्र के अभिनव नगर में सिविल इंजीनियर की हादसे में मौत हो गई। वह अपने निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से गिर गए। हादसे के बाद तत्काल परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसा रक्षाबंधन की रात हुआ, जब वह रक्षासूत्र बंधवाने के लिए अपनी इकलौती बहन का इंतजार कर रहे थे।

पढ़ें पूरा मामला

इंदौर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के जीजा राजेन्द्र शिंदे ने बताया, प्रदीप (30) पिता किशोर निवासी अभिनव नगर का दो मंजिला मकान बना है। उनके मकान की तीसरी मंजिल का काम चल रहा है। इसी के चलते रात में वह काम देखने गए थे।

प्रदीप के परिवार में उनके दो भाई और एक बहन है, जबकि पिता की मौत हो चुकी है। प्रदीप निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल पर गए थे। इस दौरान सीढ़ियों पर पानी के कारण उनका पैर फिसल गया और गिर गए। आवाज आने पर भाई देखने पहुंचे तो प्रदीप पानी की टंकी के ढक्कन के पास पड़े थे। उनके सिर में गंभीर चोट थी। तत्काल उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसा शनिवार रात का बताया जा रहा है।

एक दिन पहले की मनाया था बेटे का जन्मदिन

परिजन ने बताया, प्रदीप का एक 2 साल का बेटा है। परिवार ने एक दिन पहले ही बेटे का जन्मदिन घर पर मनाया था। शनिवार को भी राखी को लेकर परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन हादसे ने झकझोर दिया।

पहले मामा के यहां बांध दे, फिर हमें बांध देना राखी...

परिजन के अनुसार, हादसे के वक्त इकलौती बहन कुक्षी में मामा के घर से रक्षाबंधन मनाकर लौट रही थी। हर साल प्रदीप भी मामा के यहां साथ जाते थे, लेकिन इस साल नहीं गए और बोला कि पहले मामा के घर पर रक्षाबंधन मनाने के बाद लौट आना। रात में चारों भाइयों को बहन एक साथ राखी बांधेगी। इसके बाद रात 8.30 से 9 बजे बीच हादसा हो गया, जबकि 11.30 के करीब बहन मामा के घर से लौटती तब तक मौत हो चुकी थी।

mp news

Published on:

11 Aug 2025 01:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान से गिरकर भाई की मौत, इंतजार करती रह गई इकलौती बहन

