निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान से गिरकर भाई की मौत, इंतजार करती रह गई इकलौती बहन

परिजन के अनुसार, हादसे के वक्त इकलौती बहन कुक्षी में मामा के घर से रक्षाबंधन मनाकर लौट रही थी। हर साल प्रदीप भी मामा के यहां साथ जाते थे, लेकिन इस साल नहीं गए और बोला कि पहले मामा के घर पर रक्षाबंधन मनाने के बाद लौट आना। रात में चारों भाइयों को बहन एक साथ राखी बांधेगी। इसके बाद रात 8.30 से 9 बजे बीच हादसा हो गया, जबकि 11.30 के करीब बहन मामा के घर से लौटती तब तक मौत हो चुकी थी।