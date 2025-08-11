ओवरब्रिज से सीधे 20 फीट नीचे गिरा बाइक चालक, हालत गंभीर

Indore Road Accident: नगर निगम की लापरवाही से देर रात एक बाइक सवार निर्माणाधीन ब्रिज से करीब 20 फीट नीचे नाले में जा गिरा। शहर के मालवा मिल से पाटनीपुरा के बीच तीन माह से बन रहे ब्रिज पर बाइक सवार चढ़ा। बीच में कोई बैरिकेडिंग न होने से अधूरे ब्रिज से सीधे नीचे जा गिरा। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसका कान डैमेज हो गया। परदेशीपुरा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे नाले से निकालकर अस्पताल भेजा।
बताते हैं, वह सरवटे बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। मालवा मिल पुल को फोन लेन में तब्दील किया जा रहा है। टीआइ ने आरडी कानवा का कहना है, गोलू कुशवाह बाइक से मालवा मिल से पाटनीपुरा की ओर निकला था। वह मिट्टी के ढेर को पार कर 20 फीट नीचे जा गिरा। यहां बैरिकेडिंग नहीं थी।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, रात 10 बजे हुई घटना के बाद उसे निकालने में करीब 7-8 लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। हादसा इतना भयानक था कि युवक की बाइक पानी में ही डूब गई। उसकी केवल लाल लाइट नजर आ रही थी।