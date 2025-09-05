Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बिजली के लिए बड़ा करार, 25 साल तक सप्लाई करेगी टोरेंट पॉवर कंपनी

MP Power- एमपी में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयासों को खासी कामयाबी मिली है। यहां टोरेंट पॉवर कंपनी ने बड़ा करार किया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 05, 2025

Torrent Power Company will supply electricity in MP for 25 years
Torrent Power Company will supply electricity in MP for 25 years

MP Power- एमपी में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयासों को खासी कामयाबी मिली है। यहां टोरेंट पॉवर कंपनी ने बड़ा करार किया है। इसके तहत कंपनी एमपी में बिजली सप्लाई के 22 हजार करोड़ का निवेश करेगी। अहमदाबाद स्थित टोरेंट पॉवर कंपनी लिमिटेड का यह बिजली क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) से कंपनी को इसके लिए "लेटर ऑफ अवार्ड (LoA)" दे दिया गया है। टोरेंट पॉवर कंपनी से करार से प्रदेश में 25 साल तक निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी। PPA पर साइन होने के 72 महीनों के अंदर यह प्रोजेक्ट चालू होना है। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान ही 10 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

टोरेंट पॉवर कंपनी को 1600 मेगावॉट के थर्मल प्रोजेक्ट के लिए "लेटर ऑफ अवार्ड (LoA)" दिया गया है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना के बाद प्रदेश में प्रचुर मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए कंपनी प्रदेश में 22 हजार करोड़ रूपए का निवेश करेगी।

यह थर्मल प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड 2x800 मेगावॉट की अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगा। इससे पारंपरिक थर्मल यूनिट्स की तुलना में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन मिलेगा।यह प्रोजेक्ट डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, स्वामित्व और संचालन (DBFOO) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल
भोपाल
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP

25 साल की पॉवर परचेज एग्रीमेंट के तहत 5.829 रूपए यूनिट की दर से बिजली

टोरेंट पॉवर कंपनी इस संयंत्र की पूरी क्षमता से MPPMCL को बिजली आपूर्ति करेगा। इसके लिए 25 साल की पॉवर परचेज एग्रीमेंट के तहत 5.829 रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी।

संयंत्र के लिए कोयला MPPMCL देगा। केंद्र सरकार की SHAKTI नीति के अंतर्गत इसका आवंटन किया जाएगा। टोरेंट पॉवर का यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के 2032 तक 80 गीगावॉट अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे ग्रिड को स्थिर करने के लिए आवश्यक बेसलोड क्षमता जुड़ेगी।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट
भोपाल
Map of Maihar and Rewa districts will change from half a dozen villages

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 06:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बिजली के लिए बड़ा करार, 25 साल तक सप्लाई करेगी टोरेंट पॉवर कंपनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट