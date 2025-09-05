एमपी में बिजली के लिए बड़ा करार, 25 साल तक सप्लाई करेगी टोरेंट पॉवर कंपनी

MP Power- एमपी में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयासों को खासी कामयाबी मिली है। यहां टोरेंट पॉवर कंपनी ने बड़ा करार किया है। इसके तहत कंपनी एमपी में बिजली सप्लाई के 22 हजार करोड़ का निवेश करेगी। अहमदाबाद स्थित टोरेंट पॉवर कंपनी लिमिटेड का यह बिजली क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) से कंपनी को इसके लिए "लेटर ऑफ अवार्ड (LoA)" दे दिया गया है। टोरेंट पॉवर कंपनी से करार से प्रदेश में 25 साल तक निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी। PPA पर साइन होने के 72 महीनों के अंदर यह प्रोजेक्ट चालू होना है। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान ही 10 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।