एमपी में बिजली के लिए बड़ा करार, 25 साल तक सप्लाई करेगी टोरेंट पॉवर कंपनी

MP Power- एमपी में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयासों को खासी कामयाबी मिली है। यहां टोरेंट पॉवर कंपनी ने बड़ा करार किया है। इसके तहत कंपनी एमपी में बिजली सप्लाई के 22 हजार करोड़ का निवेश करेगी। अहमदाबाद स्थित टोरेंट पॉवर कंपनी लिमिटेड का यह बिजली क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) से कंपनी को इसके लिए "लेटर ऑफ अवार्ड (LoA)" दे दिया गया है। टोरेंट पॉवर कंपनी से करार से प्रदेश में 25 साल तक निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी। PPA पर साइन होने के 72 महीनों के अंदर यह प्रोजेक्ट चालू होना है। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान ही 10 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
टोरेंट पॉवर कंपनी को 1600 मेगावॉट के थर्मल प्रोजेक्ट के लिए "लेटर ऑफ अवार्ड (LoA)" दिया गया है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना के बाद प्रदेश में प्रचुर मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए कंपनी प्रदेश में 22 हजार करोड़ रूपए का निवेश करेगी।
यह थर्मल प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड 2x800 मेगावॉट की अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगा। इससे पारंपरिक थर्मल यूनिट्स की तुलना में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन मिलेगा।यह प्रोजेक्ट डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, स्वामित्व और संचालन (DBFOO) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।
टोरेंट पॉवर कंपनी इस संयंत्र की पूरी क्षमता से MPPMCL को बिजली आपूर्ति करेगा। इसके लिए 25 साल की पॉवर परचेज एग्रीमेंट के तहत 5.829 रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी।
संयंत्र के लिए कोयला MPPMCL देगा। केंद्र सरकार की SHAKTI नीति के अंतर्गत इसका आवंटन किया जाएगा। टोरेंट पॉवर का यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के 2032 तक 80 गीगावॉट अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे ग्रिड को स्थिर करने के लिए आवश्यक बेसलोड क्षमता जुड़ेगी।