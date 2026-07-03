एमपी में 4 दिनों तक होगी मूसलाधार बरसात, 21 जिलों के लिए अलर्ट जारी

MP Rain Alert- एमपी में कुछ दिनों की देरी के साथ दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मानसून ने राजधानी भोपाल में भी एंट्री कर ली है। यहां निर्धारित 18 जून से 13 दिन बाद मानसून आया। गुुरुवार को सबसे आखिरी में प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में दस्तक दी। यहां से मानसून देश के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ गया। मौसम विभाग ने मप्र के अधिकांश हिस्सों में अगले 4- 5 दिनों तक जोरदार बारिश की बात कही है। मानसून की प्रगति के साथ ही एमपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। गुरुवार को नरसिंहपुर, सिवनी सहित कई शहरों में जोरदार बरसात की वजह से जलभराव से परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश से कई जगहों पर जनजीवन बेहाल हो गया है। प्रदेश के इंदौर-सीहोर में वाहन बह गए।