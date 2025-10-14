Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

स्टूडेंट्स के सिर चढ़कर बोल रहा इस ‘कोर्स’ का जादू, 8 हजार ने लिया एडमिशन

MP News: करियर की संभावनाओं को देखते हुए कॉलेजों में इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिसमें अब तक 23 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 14, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक नौकरियों की सीमाओं से बाहर निकलकर नए और रोमांचक करियर की ओर रुख कर रही है। ऐसा ही एक उभरता ट्रेंड है ट्रैवलिंग जॉब कल्चर। लगातार बढ़ते टूरिज्म सेक्टर और कंपनियों की मांग को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इस तरह के करीब आधा दर्जन कोर्स कॉलेजों में शुरू किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से जुड़े कोर्सों में कुल 8,283 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, इस साल भी इस कोर्स में इसी के आसपास प्रवेश हुए हैं।

नए अवसर आएंगे

करियर की संभावनाओं को देखते हुए कॉलेजों में इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिसमें अब तक 23 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। राजधानी के बाबूलाल गौर भेल पीजी कॉलेज, नूतन, नवीन, एमएलबी कॉलेज शामिल हैं। बाबूलाल गौर कॉलेज 90 छात्रों ने इस विषय को चुना है।

बाबूलाल गौर कॉलेज के प्राचार्य संजय जैन ने बताया कि ट्रैवलिंग जॉब कल्चर आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या और सरकारी योजनाओं से इस क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो छात्र परीक्षा के बहुत अच्छा प्रजेंटेशन नहीं दे पाते है।

टूरिज्म सेक्टर बना रोजगार का नया रास्ता

बीते कुछ वर्षों में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करियर की संभावनाएं कई गुना बढ़ी हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर कल्चर और डिजिटल नोमैड्स की बढ़ती संख्या के चलते अब ट्रैवलिंग जॉब्स को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। होटल मैनेजमेंट, टूर गाइडिंग, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइंस सर्विस और ट्रैवल ब्लॉगिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार तेजी से बढ़ रहे हैं।

विद्यार्थियों की राय

नूतन कॉलेज की छात्रा निशिका प्रजापति ने बताया कि मुझे हमेशा नई जगहें देखने का शौक रहा है। अब यह मेरा करियर बन गया है। ट्रैवलिंग के साथ सीखने और लोगों से मिलने का अनुभव अनोखा होता है। बाबूलाल गौर कॉलेज के छात्र मनोज शर्मा का कहना है, पहले हमें लगता था कि पर्यटन सिर्फ गाइड या होटल इंडस्ट्री तक सीमित है।

ये भी पढ़ें

रंगाई-पुताई कराने वालों को राहत, ‘व्हाइट सीमेंट’ पर घटा GST, 900 करोड़ का होगा कारोबार
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 12:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / स्टूडेंट्स के सिर चढ़कर बोल रहा इस ‘कोर्स’ का जादू, 8 हजार ने लिया एडमिशन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में 150 रुपए के लिए खूनी संघर्ष, एक के पेट से आर-पार हुआ सरिया

Bhopal News
भोपाल

खुशखबरी… अब बाजारों में भी मिलेगी EV चार्जिंग की सुविधा, बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

EV Charging Stations
भोपाल

मशहूर गीतकार प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान आज, पहली बार किसे मिला था देखें पूरी List

National Kishore Kumar Award 2024 25 Prasoon Joshi
भोपाल

आंख से ‘खून आना’ गंभीर संकेत, दिवाली पर AIIMS ने नागरिकों से की ये अपील…

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

निर्देश जारी… टीचर्स को करनी होगी ‘अतिरिक्त ड्यूटी’, लगेंगी स्पेशल क्लास

(फोटो सोर्स: AI Image)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.