स्टूडेंट्स के सिर चढ़कर बोल रहा इस ‘कोर्स’ का जादू, 8 हजार ने लिया एडमिशन

MP News: आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक नौकरियों की सीमाओं से बाहर निकलकर नए और रोमांचक करियर की ओर रुख कर रही है। ऐसा ही एक उभरता ट्रेंड है ट्रैवलिंग जॉब कल्चर। लगातार बढ़ते टूरिज्म सेक्टर और कंपनियों की मांग को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इस तरह के करीब आधा दर्जन कोर्स कॉलेजों में शुरू किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से जुड़े कोर्सों में कुल 8,283 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, इस साल भी इस कोर्स में इसी के आसपास प्रवेश हुए हैं।