Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में 10 दिन ये रास्ते रहेंगे डायवर्ट, रात के समय यात्रा से पहले जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी

Traffic Diversion : भोपाल पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है। मेट्रो निर्माण के चलते 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच रात के वक्त मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 23, 2025

Traffic Diversion

भोपाल में 10 दिन ये रास्ते रहेंगे डायवर्ट (Photo Source- Patrika)

Traffic Diversion : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी 10 दिनों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। ये ट्रैपिक डायवर्जन शहर के चुनिंदा मार्गों पर कल से प्रभावी कर दिया जाएगा। दरअसल, शहर में मेट्रो निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के चलते सोमवार 24 नवंबर से गुरुवार 4 दिसंबर 2025 तक रात में शहर के रूट डायवर्ट किए जाएंगे।

करोंद से लाम्बाखेड़ा रोड (CIAE कैंपस) तक मेट्रो के लिए गार्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। ये कार्य 24 नंवबर से शुरु होकर 4 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि, क्षेत्र में वाहनों के भारी दबाव को मद्देनजर रखते हुए गार्डर लॉन्चिंग का काम रात से सुबह तक किया जाएगा। ऐसे में रात 11:00 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यहां ट्रैफिक डायवर्जन प्रभावी रहेगा।

दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए व्यवस्था

हल्के वाहनों के लिए नया रूट- दोपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ-साथ छोटे वाहन BHMRC अस्पताल के सामने से मित्तल कॉलेज रोड होते हुए राजवंश कॉलोनी से गोकुल मार्केट, मित्तल मार्केट, सेंट जॉर्ज स्कूल होते हुए मित्तल कॉलेज तिराहा होकर आ और जा सकते हैं।

भारी वाहन- बस और ट्रकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

भारी वाहन, जिनमें बसें और ट्रक शामिल हैं। करोंद से लाम्बाखेड़ा जाने वाले भारी वाहन चीपड़ा कला से भानपुर या आचारपुरा मीना चौराहा होते हुए आशाराम बापू तिराहा होकर डायवर्ट मार्ग का उपयोग करेंगे। रात में आवागमन प्रभावित, संबंधित मार्गों पर निर्माण कार्य के कारण मुख्य रोड अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अपील

वहीं, शहर की ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि, असुविधा से बचने के लिए सभी वाहन चालक निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करें।

ये भी पढ़ें

बदमाशों के कब्जे में है ये शहर, लॉ एंड ऑर्डर फेल, 2900 जवानों पर 24 लाख की सुरक्षा
भोपाल
Bhopal News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 01:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में 10 दिन ये रास्ते रहेंगे डायवर्ट, रात के समय यात्रा से पहले जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR का ऐसा प्रेशर, एमपी में 4 बीएलओ की ‘हार्ट अटैक’ से मौत

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

थाइराइड से बढ़ा वजन कम करेंगी मीठी गोलियां, ब्रेन स्ट्रोक में भी होम्योपैथी कारगर

Homeopathic Treatment
भोपाल

हेलमेट के साथ बिना बीमा के वाहनों से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना, चेकिंग का महाअभियान शुरु

Police Checking Campaign
भोपाल

बदमाशों के कब्जे में है ये शहर, लॉ एंड ऑर्डर फेल, 2900 जवानों पर 24 लाख की सुरक्षा

Bhopal News
भोपाल

एमपी बीजेपी के दो युवा नेताओं को दिया बड़ा दायित्व, अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी बधाई

Ashwini Paranjape and Shyam Tailor given big responsibility in BJP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.