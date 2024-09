एमपी के 20 शहरों में बड़ी सुविधा, डेढ़ हजार बसों का संचालन करेगी परिवहन कंपनी

एमपी के 20 शहरों में बड़ी सुविधा, डेढ़ हजार बसों का संचालन करेगी परिवहन कंपनी

Transport companies formed to operate 1500 buses in 20 cities of MP मध्यप्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है।

भोपाल•Sep 24, 2024 / 09:37 pm• deepak deewan

Transport companies formed to operate 1500 buses in 20 cities of MP

Transport companies formed to operate 1500 buses in 20 cities of MP मध्यप्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेशभर में जहां एक ओर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है वहीं शहरों में सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने की कवायद भी की जा रही है। तीनों महानगरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई-चार्जिंग अधोसंरचना विकास का काम किया जा रहा है। 15 शहरों में अमृत योजना की बस सेवा में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। अब प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी पहल की गई है।

यह भी पढ़ें : मंदिर के अधिपति ने ही प्रसाद में मिलवाई चर्बी और मछली तेल, पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा खुलासा

एमपी के 20 शहरों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1505 बसों का संचालन किया जा रहा है। जेएनएनयूआरएम, एफएएमई-1 और अमृत 1.0 जैसी योजनाओं में 1196 शहरी और 309 अंतर्शहरी बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों के संचालन के लिए सरकार ने परिवहन कंपनियों का गठन किया है। एमपी के 20 शहरों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1505 बसों का संचालन किया जा रहा है। जेएनएनयूआरएम, एफएएमई-1 और अमृत 1.0 जैसी योजनाओं में 1196 शहरी और 309 अंतर्शहरी बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों के संचालन के लिए सरकार ने परिवहन कंपनियों का गठन किया है। 20 नगरीय निकायों में परिवहन कंपनियों के गठन के साथ ही कई नई शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप बनाया गया है। इसके लिए ईव्ही-तरंग पोर्टल भी विकसित किया गया है। एमपी के तीनों प्रमुख मेगा शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 217 ई-चार्जिंग अधोसंरचना विकास का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं पीएम ई-बस के लिए भी निविदा जारी की जा चुकी हैं। 15 शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत चल रही बसों में यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं जुटाई गई हैं। इन बसों में आईटीएमएस उपकरण, जीपीएस, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र विकसित किया गया है। सबसे खास बात तो यह है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन बसों में पैनिक बटन भी लगाए गए हैं।