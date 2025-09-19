Heart Attack मरीजों की बचेगी जान, ‘120 मिनट’ के अंदर होगा इलाज

MP News: हमीदिया ने हार्ट अटैक के मरीज को बचाने के लिए नया प्रोटोकॉल बनाया गया है। अस्पताल में अत्याधुनिक कैथलैब के शुरू होने के साथ ही इसे लागू किया जाएगा। नए प्रोटोकॉल में हार्ट अटैक आने के बाद पहले दो घंटे में मरीज का उपचार शुरू करने के नियम का पालन होगा।
मरीज का जीवन बचाने के लिए यह अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार एक अक्टूबर से कैथलैब का ट्रॉयल होगा और नए प्रोटोकॉल के अनुरूप इमरजेंसी और कार्डियोलॉजी विभाग के कर्मियों को गोल्डन आवर मैनेजमेंट और नया प्रोटोकॉल प्रशिक्षिण भी दिया जाएगा।
जीएमसी के कार्डियोलॉजी विभागाअध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि नई कैथलैब के शुरू होने पर हार्ट अटैक के मरीजों को बचाने के लिए हम उपचार का 90 प्लस-माइनस 30 मिनट प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यानि अटैक आने के 120 मिनट के भीतर मरीज का उपचार शुरू करने किया जाएगा।
मरीजों की जान बचाने के लिए हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी विभाग, एम्बुलेंस सेवा और भोपाल के अन्य अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। यदि हार्ट अटैक के लक्षण के साथ कोई मरीज रिपोर्ट होता है तो उसे बिना समय गवाएं हमीदिया अस्पताल लाया जाए। इसके साथ उसकी जानकारी पहले से अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग को सूचना दे दी जाए, जिससे विभाग मरीज को जल्द इलाज मुहैया करने के लिए जरूरी तैयारी पहले से कर सके।