Heart Attack मरीजों की बचेगी जान, ‘120 मिनट’ के अंदर होगा इलाज

मरीजों की जान बचाने के लिए हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी विभाग, एम्बुलेंस सेवा और भोपाल के अन्य अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। यदि हार्ट अटैक के लक्षण के साथ कोई मरीज रिपोर्ट होता है तो उसे बिना समय गवाएं हमीदिया अस्पताल लाया जाए। इसके साथ उसकी जानकारी पहले से अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग को सूचना दे दी जाए, जिससे विभाग मरीज को जल्द इलाज मुहैया करने के लिए जरूरी तैयारी पहले से कर सके।