7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मौत से कुछ घंटे पहले एक ही पार्क में पहुंचे थे ट्विशा और समर्थ, फिर अलग-अलग रास्तों से लौटे

Twisha Sharma Death Mystery: ट्विशा शर्मा केस में 16 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं रिटायर्ड जज सास गिरिबाला और पति समर्थ सिंह, पूछताछ में समर्थ ने जांच एजेंसी को बताया आखिर दिन क्या-क्या हुआ था?

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jun 07, 2026

twisha sharma

twisha sharma death case new details about last day before death

Twisha Sharma Husband Statement: मध्यप्रदेश समेत देशभर में बहुचर्चित मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच एजेंसियों को हाथ लगे तथ्यों से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे यह पूरा मामला और अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत से कुछ घंटे पहले ही ट्विशा और समर्थ एक ही पार्क में अलग-अलग टहलने के लिए गए थे, लेकिन दोनों की न तो पार्क में मुलाकात हुई और न ही उनके बीच कोई बातचीत हुई। कुछ देर बाद दोनों अलग-अलग रास्तों से घर लौटे थे।

समर्थ ने बताया उस दिन क्या-क्या हुआ था?

जांच एजेंसियों को दिए गए बयान में समर्थ सिंह ने बताया कि, ' 12 मई की सुबह में जिम गया और ट्विशा ने घर पर ही योग किया। अम्मा (गिरिबाला सिंह) कोर्ट चली गई थीं और मैं भी अपने काम से बाहर चला गया। दोपहर के बाद ट्विशा घर के नजदीक के पार्लर गई और शाम करीब 6 बजे वापस लौटी। इस दौरान मैं घर आ चुका था। कुछ देर बाद में ईको पार्क टहलने चला गया था। मेरे जाने के कुछ देर बाद ट्विशा भी वहां पहुंची, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। शाम 7 बजे एक ही पार्क से हम दोनों अलग-अलग रास्तों से घर लौटे।

ट्विशा की मां का फोन आया तब छत पर गया- समर्थ

रात करीब 8 बजे के आसपास मैं, ट्विशा और अम्मा तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद कुछ देर टीवी देखा। 9 बजे के बाद सभी अपने-अपने कमरों में चले गए। समर्थ ने बताया कि बाद में ट्विशा की मां का फोन आया तब वो उसे ढूंढते हुए जब छत पर पहुंचा तो वहां ट्विशा का शव देखा और तुरंत नौकर प्रमोद झारिया और अपने मौसेरे भाई स्वराज को बुलाया था। बता दें कि ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री में सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ अभी भोपाल सेंट्रल जेल में हैं। सीबीआई कोर्ट ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।

12 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत

नोएडा की रहने वाली ट्विशा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। महज चंद माह बाद ही 12 मई 2026 की रात को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ट्विशा अपने ससुराल के टेरेस पर फंदे से लटकी मिली थी। गिरिबाला और समर्थ सिंह रात को ही एम्स भोपाल लेकर पहुंचे, जहां ट्विशा को मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद मामला तब उलझा जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर सबूत नष्ट करने के आरोप लगे। आरोप है कि उन्होंने काफी समय न्यायिक अधिकारियों और पुलिस के बड़े अफसरों को फोन लगाकर मामला प्रभावित करने का प्रयास किया। ट्विशा के परिवार और ससुराल पक्ष के आरोप-प्रत्यारोप और लड़ाई में करीब 12 दिन तक ट्विशा का शव एम्स की मार्चुरी में रखा रहा था।

सास गिरिबाला को गिफ्ट देना चाहती थी ट्विशा, मौत वाले दिन किया था ऑर्डर

ये भी पढ़ें
Confidential papers delivered to Giribala Singh in the Twisha case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 09:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मौत से कुछ घंटे पहले एक ही पार्क में पहुंचे थे ट्विशा और समर्थ, फिर अलग-अलग रास्तों से लौटे

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिन 29 खूंखार कैदियों को गिरिबाला सिंह ने भेजा जेल, अब उन्ही के बीच काट रही रातें

Twisha Sharma Case
भोपाल

राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार के लिए भाजपा अंतिम समय में कर सकती है खेला

MP Rajya Sabha Elections 2026
भोपाल

Newlywed Suspicious Death: 4 महीने की प्रेग्नेंट नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, भोपाल में जनवरी में फैमिली की मर्जी के खिलाफ की थी लव मैरिज

bhopal
भोपाल

बिजली कंपनी के ’50 हजार’ नए पदों पर होगी भर्ती, मोहन सरकार का बड़ा फैसला

Power Company Recruitment:
भोपाल

कांग्रेस की सीट छीनने 8 विधायकों की जरूरत, इधर जीतू पटवारी बोले- एमएलए खरीदने बीजेपी के पास अथाह पैसा

Jitu Patwari says BJP has immense funds to buy MLAs
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.