एमपी में दो अधिकारी निलंबित, सेवानिवृत्तों पर भी होगी कार्रवाई, निर्माण एजेंसी पर कराई एफआईआर

Balaghat - मध्यप्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब मिलने पर सख्त कार्रवाई की गई है। प्रदेश के बालाघाट जिले में नल जल योजना की टंकी टूट जाने पर सरकार ने निर्माण एजेंसी पर एफआईआर दर्ज करा दी है। इस मामले में अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। दो वरिष्ठ अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्त इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। उनके विरुद्ध पेंशन नियमों के अंतर्गत कार्रवाई के प्रस्ताव बुलाए गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर सचिव अभिषेक सिंह ने निलंबन की कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि निलंबन आदेश जारी कर दिए गए हैं।