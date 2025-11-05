एमपी में 6 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, 2 वेतन वृद्धियां रोकीं, दिया नोटिस

MP PWD- मध्यप्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लोक निर्माण विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अपने आधा दर्जन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इनमें से कुछ को जहां नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है वहीं कुछ अधिकारियों की 2 वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से प्रदेश के सात जिलों में निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर जहां अधिकारियों पर कार्रवाई की गई वहीं 2 ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।