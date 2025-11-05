Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 6 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, 2 वेतन वृद्धियां रोकीं, दिया नोटिस

MP PWD - एमपी में अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 की वेतन वृद्धियां रोकीं

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 05, 2025

Two pay hikes of 3 officers in MP withheld

एमपी में अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 की वेतन वृद्धियां रोकीं

MP PWD- मध्यप्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लोक निर्माण विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अपने आधा दर्जन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इनमें से कुछ को जहां नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है वहीं कुछ अधिकारियों की 2 वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से प्रदेश के सात जिलों में निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर जहां अधिकारियों पर कार्रवाई की गई वहीं 2 ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

लोक निर्माण विभाग में प्रदेशभर में निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में 4 नवंबर को मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने सात जिलों में औचक निरीक्षण किया। प्रदेश के हरदा, जबलपुर, श्योपुर, खरगोन, सिंगरौली, नीमच और सागर जिलों में मुख्य अभियंताओं के दल पहुंचे।

औचक निरीक्षण में सभी 7 जिलों के कुल 35 निर्माण कार्यों का रैंडम आधार पर चयन कर जायजा लिया गया। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक ली।

निरीक्षण में श्योपुर जिले में लोक निर्माण विभाग के पिपरवास से वामनवास मार्ग का काम संतोषजनक नहीं पाया गया। इसपर संबंधित कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ ठेकेदार मेसर्स मुन्ना लाल राठौर को कालीसूची में डालने की बात कही गई।

अधिकारियों की दो वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश

श्योपुर जिले में ही दादूनी से चिमलका तक के मार्ग का कार्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके लिए संबंधित कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री पर सख्ती दिखाई गई। तीनोें अधिकारियों की दो वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही ठेकेदार मेसर्स जेके ट्रेडर्स (प्रोप्रायटर देवेन्द्र कुमार गर्ग) को कालीसूची में डालने, परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करने तथा हर्जे-खर्चे पर मार्ग का सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में 23 अन्य कार्यों में आंशिक सुधार के निर्देश दिए गए।

उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना

समीक्षा बैठक में प्रमुख अभियंता केपीएस राणा, भवन शाखा के प्रमुख अभियंता एसआर बघेल, मुख्य अभियंता पीसी वर्मा, मुख्य अभियंता बीपी बौरासी, मुख्य अभियंता बीएस मीणा तथा मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के महाप्रबंधक अजय श्रीवास्तव सहित सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं निरीक्षण दल के अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान सिंगरौली जिले के पुरैल छन्दा से देवरा रेलवे स्टेशन तक 4.62 किलोमीटर लंबे बीटी मार्ग की उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना की गई।

