Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

उमा भारती के बयान से सियासी हलचल तेज, कहा- मैं लड़ूंगी चुनाव अगर…

MP News: रिटायरमेंट की आयु पर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता उमा भारती(Uma Bharti) ने हाल ही में एक बयान दिया है। उमा भारती के बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उनका बयान चुनाव लड़ने का एक इशारा समझा जा रहा है। एक इंटरव्यू में खुद को आत्मनिर्भर बताते हुए उमा भारती ने कहा कि, मैं स्पष्ट लक्ष्यों और दृढ़ संकल्प वाली शख्सियत हूं। अगर चुनाव लड़ने से ये लक्ष्य पूरा होता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी और अगर...। पढ़ें पूरी खबर

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 30, 2025

Uma Bharti latest interview election hint,
Uma Bharti latest interview election hint (फोटो सोर्स :@umasribharti)

MP News: रिटायरमेंट की आयु पर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता उमा भारती ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। उमा भारती के बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उनका बयान चुनाव लड़ने का एक इशारा समझा जा रहा है। बता दें कि, एक इंटरव्यू में उमा भारती ने रिटायरमेंट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि, "कोई भी संगठन, राजनीतिक दल, संस्था सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित कर सकती है, लेकिन योगदान की नहीं। योगदान के लिए कोई उम्र तय नहीं की जा सकती। राजनीति एक मंच है, जहां योगदान देने की क्षमता ही असली पहचान है।"

मैं 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई: उमा भारती

उमा भारती ने कहा(Uma Bharti latest interview election hint) कि, मैं अभी 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हूं, लेकिन मैं तब चुनाव लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि, यदि वे संसदीय चुनाव लड़ती है तो जनता की सेवा और समस्याओं को हल करना उनकी जिम्मेदारी होगी और अगर मंत्री बनती हैं तो एक अलग जिम्मेदारी निभानी होगी। इस कारण वे अपने वर्तमान समर्पित कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगी। मैं अपनी प्रतिबद्धता के प्रति काफी ईमानदार हूं। अगर मैं सांसद बन गई तो अपना पूरा समय जनता को दूंगी। इस तरह मंत्री बनना भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी चुनाव मेरे लिए बाधा है।

ये भी पढ़ें

BJP: खुल गए संगठनात्मक नियुक्ति के बंद लिफाफे, 21 पद पर 350 नाम, 1 सप्ताह में घोषणा
इंदौर
MP BJP organizational appointments

… तो मैं लड़ूंगी चुनाव

खुद को आत्मनिर्भर बताते हुए उमा भारती ने कहा कि, मैं स्पष्ट लक्ष्यों और दृढ़ संकल्प वाली शख्सियत हूं। अगर चुनाव लड़ने से ये लक्ष्य पूरा होता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर नहीं होता है तो नहीं लड़ूंगी।

जीतू पटवारी को कहा बेचारा

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर, भाजपा नेता उमा भारती ने कहा, "जीतू पटवारी को खुद नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं। वह बिना सोचे-समझे बोलते हैं। वह बेचारे हैं। वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी है। कई कांग्रेस नेता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेताओं की नई पीढ़ी भाजपा में शामिल हो रही है और जो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, वे कांग्रेस में ही रह गए हैं।"

ये भी पढ़ें

एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 1 सप्ताह के अंदर मिलेंगे नए मुखिया
भोपाल
CM Mohan Yadav major administrative surgery is going to happen in Madhya Pradesh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / उमा भारती के बयान से सियासी हलचल तेज, कहा- मैं लड़ूंगी चुनाव अगर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.