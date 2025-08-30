उमा भारती के बयान से सियासी हलचल तेज, कहा- मैं लड़ूंगी चुनाव अगर…

उमा भारती ने कहा(Uma Bharti latest interview election hint) कि, मैं अभी 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हूं, लेकिन मैं तब चुनाव लड़ूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि, यदि वे संसदीय चुनाव लड़ती है तो जनता की सेवा और समस्याओं को हल करना उनकी जिम्मेदारी होगी और अगर मंत्री बनती हैं तो एक अलग जिम्मेदारी निभानी होगी। इस कारण वे अपने वर्तमान समर्पित कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगी। मैं अपनी प्रतिबद्धता के प्रति काफी ईमानदार हूं। अगर मैं सांसद बन गई तो अपना पूरा समय जनता को दूंगी। इस तरह मंत्री बनना भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी चुनाव मेरे लिए बाधा है।