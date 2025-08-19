एमपी में 28 वोटों, 356 वोटों, 589 वोटों से हारे थे प्रत्याशी, अब कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Umang singhar- एमपी में सन 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में तमाम कयासों को झुठलाते हुए बीजेपी ने जोरदार ​जीत हासिल की थी। प्रदेश के कांग्रेस नेता तब से ही तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा चालू की गई लाड़ली बहना योजना को अपनी हार का जिम्मेदार बताते रहे थे लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो उनके भी सुर बदल गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में बीजेपी ने वोट चोरी कर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एमपी में 8 से 9 प्रतिशत वोटों की चोरी की गई। उन्होंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि हमें इस वजह से 27 सीटों पर नजदीकी हार मिली।