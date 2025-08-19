Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 28 वोटों, 356 वोटों, 589 वोटों से हारे थे प्रत्याशी, अब कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Umang Singhar alleges vote theft in MP assembly elections

भोपाल

deepak deewan

Aug 19, 2025

Umang Singhar alleges vote theft in MP assembly elections
Umang Singhar alleges vote theft in MP assembly elections

Umang singhar- एमपी में सन 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में तमाम कयासों को झुठलाते हुए बीजेपी ने जोरदार ​जीत हासिल की थी। प्रदेश के कांग्रेस नेता तब से ही तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा चालू की गई लाड़ली बहना योजना को अपनी हार का जिम्मेदार बताते रहे थे लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो उनके भी सुर बदल गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में बीजेपी ने वोट चोरी कर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एमपी में 8 से 9 प्रतिशत वोटों की चोरी की गई। उन्होंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि हमें इस वजह से 27 सीटों पर नजदीकी हार मिली।

एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर राज्य में फर्जी जनादेश के बल पर सरकार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उमंग सिंघार ने कहा कि पिछले चुनाव में फर्जीवाड़ा कर 16 लाख वोटर जोड़े गए जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।

उमंग सिंघार ने बताया कि चुनावी साल यानि 2023 में एमपी में 34 लाख से ज्यादा नाम जोड़े गए। अंतिम 2 माहों में प्रतिदिन 26 हजार नाम जोड़कर कुल 16 लाख वोट जोड़े गए। सिंघार ने प्रदेश में करीब 8-9 प्रतिशत वोट चोरी का संगीन आरोप लगाया।

27 सीटों पर गड़बड़ी के उदाहरण भी गिनाए

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूचियां देने में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने 27 सीटों पर गड़बड़ी के उदाहरण भी गिनाए। बता दें कि इन सीटों पर कांग्रेस कहीं महज 28 वोट तो कहीं 356 वोट और 589 वोटों से हारी थी।

उमंग सिंघार ने बताया कि मैंने ऐसी अनेक सीटें निकालीं हैं जहां दो महीनों में 10 हजार तक वोट बढ़े हैं। इस कारण विधानसभा चुनाव में करीब 27 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हार गए।

image

Published on:

19 Aug 2025 04:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 28 वोटों, 356 वोटों, 589 वोटों से हारे थे प्रत्याशी, अब कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा

