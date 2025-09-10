Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में विधायक के मॉल पर चला हथौड़ा, धराशायी कर दी की बिल्डिंग, मच गया हड़कंप

Junnardev MLA Sunil Uike - एमपी के एक विधायक के निर्माण पर हथौड़ा चला। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव के विधायक सुनील उइके के निर्माण प्रशासन ने ध्वस्त कर दिए।

भोपाल

deepak deewan

Sep 10, 2025

Umang Singhar's tweet on demolition of Junnardev MLA Sunil Uike's building
Umang Singhar's tweet on demolition of Junnardev MLA Sunil Uike's building

Junnardev MLA Sunil Uike - एमपी के एक विधायक के निर्माण पर हथौड़ा चला है। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव के विधायक सुनील उइके के निर्माण प्रशासन ने ध्वस्त कर दिए। विधायक के परासिया स्थित मॉल पर ये कार्रवाई की गई।प्रशासन ने कहा कि विधायक ने मॉल बिल्डिंग में अवैध निर्माण कराया है जिसे सख्ती से हटा दिया गया। सुनील उइके कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने विधायक के निर्माण तोड़ने पर गुस्सा जताते हुए कहा कि सरकार विपक्षी विधायकों पर राजनैतिक रंजिशवश कार्रवाई कर रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासी जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाने में लगी है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में विधायक के साथ खड़ी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने भी इस कार्रवाई की निंदा की।

प्रशासनिक कार्रवाई की जमकर खिलाफत

एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक सुनील उइके के निर्माणों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जमकर खिलाफत की। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

ये भी पढ़ें

एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा
खंडवा
Former MP Congress state president Arun Yadav resigned from Congress office trust

भाजपा सरकार आदिवासी जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाने में लगी है।

जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके जी के निर्माण कार्य पर प्रशासन द्वारा की जा रही विध्वंस कार्रवाई राजनीतिक द्वेष का परिणाम है।
भाजपा सरकार और प्रशासन बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक लगातार भाजपा की नीतियों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं।

यह आदिवासी समाज को डराने की साजिश है, जिसका कांग्रेस डटकर विरोध करेगी। पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले में विधायक सुनील उइके जी के साथ खड़ी है।

सत्ता का दुरुपयोग और कायरता

एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने भी विधायक सुनील उइके के मॉल पर की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने इसे प्रशासन की द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है नकुलनाथ ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

आज आदिवासी जनप्रतिनिधि जामई-जुन्नारदेव विधायक श्री @Suniluikey_INC के परासिया स्थित मॉल पर शासन-प्रशासन द्वारा की गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई घोर निंदनीय है।

*यह कार्रवाई इस बात का परिणाम है कि विधायक श्री सुनील उइके ने जिले में आदिवासियों की ज़मीन के जबरन रूपांतरण, सस्ते दामों पर ख़रीद-फ़रोख़्त और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ उठाई।

जो सच बोलता है, उसे इस तरह डराने-धमकाने की कोशिश करना सत्ता का दुरुपयोग और कायरता है।

शासन-प्रशासन यह बात अच्छी तरह समझ ले -उनकी इस कार्रवाई से आदिवासी समाज डरने वाला नहीं है। अब आदिवासी समाज पूरे साहस और एकजुटता के साथ ऐसे अन्याय और दमन का डटकर मुकाबला करेंगे।

जिले का हर परिवार मेरा परिवार है और उन पर होने वाली हर चोट पहले मुझसे होकर गुजरेगी।
हम अन्याय के सामने कभी झुकने वाले नहीं हैं और सच्चाई के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे।

यदि ऐसी राजनीति से प्रेरित कार्रवाई दोबारा की गई, तो कांग्रेस पार्टी और आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर इसका जवाब देगा और प्रशासन को कठोर जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

एमपी के आईएएस की बड़ी उपलब्धि, खास काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
भोपाल
IAS Kamlesh Bhargava honored at international level

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 04:00 pm

Published on:

10 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में विधायक के मॉल पर चला हथौड़ा, धराशायी कर दी की बिल्डिंग, मच गया हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.