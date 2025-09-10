एमपी में विधायक के मॉल पर चला हथौड़ा, धराशायी कर दी की बिल्डिंग, मच गया हड़कंप

Junnardev MLA Sunil Uike - एमपी के एक विधायक के निर्माण पर हथौड़ा चला है। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव के विधायक सुनील उइके के निर्माण प्रशासन ने ध्वस्त कर दिए। विधायक के परासिया स्थित मॉल पर ये कार्रवाई की गई।प्रशासन ने कहा कि विधायक ने मॉल बिल्डिंग में अवैध निर्माण कराया है जिसे सख्ती से हटा दिया गया। सुनील उइके कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने विधायक के निर्माण तोड़ने पर गुस्सा जताते हुए कहा कि सरकार विपक्षी विधायकों पर राजनैतिक रंजिशवश कार्रवाई कर रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासी जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाने में लगी है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में विधायक के साथ खड़ी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने भी इस कार्रवाई की निंदा की।