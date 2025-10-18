एमपी के इस अधिकारी के नाम से ही कांपते बाघ के शिकारी, 1500 से ज्यादा को करवा चुके गिरफ्तार

Tiger- एमपी को टाइगर स्टेट यूं ही नहीं कहा जाता। यहां बाघों की संख्या तो सबसे ज्यादा है ही, उन्हें सुरक्षित रखने व शिकारियों से बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इस काम के लिए प्रदेश में विशेष तौर पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स बनाई गई है। फोर्स के भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रदेश के उप वन संरक्षक रितेश सरोठिया तो इस मुहिम में मानो प्राण पण से जुटे रहते हैं। उनके नेतृत्व में वन और वन्य-जीव अपराधों में लिप्त एक हजार से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाघ के शिकारी तो रितेश सरोठिया के नाम से ही कांपते हैं। वन और वन्य-जीव अपराध की रोकथाम के लिए केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जा रहा है। इसके लिए उप वन संरक्षक रितेश सरोठिया को अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड दिया गया है, उन्हें यूनाइटेड नेशन ने पुरस्कृत किया है।