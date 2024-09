1 अक्टूबर को बंद करेंगे एमपी के सभी हाईवे, नहीं निकल सकेंगे वाहन, किसानों का बड़ा ऐलान

1 अक्टूबर को बंद करेंगे एमपी के सभी हाईवे, नहीं निकल सकेंगे वाहन, किसानों का बड़ा ऐलान

United Kisan Morcha warned to close the state’s highways on October 1 to increase the price of soyabean

भोपाल•Sep 18, 2024 / 09:52 pm• deepak deewan

1 अक्टूबर को एमपी के सभी हाईवे बंद कर दिए जाएंगे। यहां चक्काजाम किया जाएगा, एक भी वाहन को नहीं निकलने दिया जाएगा। सोयाबीन के दाम बढ़ाने की अपनी मांग के समर्थन में प्रदेशभर में सभी एनएच और स्टेट हाईवे पर किसान चक्काजाम करेंगे। भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह बड़ा ऐलान किया गया।