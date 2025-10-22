एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

Vande Bharat - मध्यप्रदेश पर रेल मंत्रालय मेहरबान है। प्रदेश को एक और वंदेभारत एक्सप्रेस मिल गई है। नई वंदेभारत दो राज्यों के आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी। रेलवे ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह वंदेभारत ट्रेन एमपी के विश्वविख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो से यूपी की शिव नगरी वाराणसी यानि बनारस तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा को यह जानकारी दी। सांसद को नई वंदेभारत एक्सप्रेस का स्वीकृति पत्र भी भेजा। प्रत्युत्तर में सांसद वीडी शर्मा ने इसे खजुराहो को दीवाली का उपहार बताया। उन्होंने वंदेभारत एक्सप्रेस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव को आभार जताते हुए ट्वीट किया।