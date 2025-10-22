एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities- File Pic (Image: ANI)
Vande Bharat - मध्यप्रदेश पर रेल मंत्रालय मेहरबान है। प्रदेश को एक और वंदेभारत एक्सप्रेस मिल गई है। नई वंदेभारत दो राज्यों के आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी। रेलवे ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह वंदेभारत ट्रेन एमपी के विश्वविख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो से यूपी की शिव नगरी वाराणसी यानि बनारस तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा को यह जानकारी दी। सांसद को नई वंदेभारत एक्सप्रेस का स्वीकृति पत्र भी भेजा। प्रत्युत्तर में सांसद वीडी शर्मा ने इसे खजुराहो को दीवाली का उपहार बताया। उन्होंने वंदेभारत एक्सप्रेस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव को आभार जताते हुए ट्वीट किया।
सांसद वीडी शर्मा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की लंबे अर्से से मांग कर रहे थे। अब केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि उनका प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने सांसद शर्मा को खजुराहो से वाराणसी वंदेभारत एक्सप्रेस चलाने की जानकारी देते हुए इसका शेड्यूल भी भेज दिया है।
एमपी के लिए यह अहम सौगात साबित होगी। रेलवे के शेड्यूल के अनुसार प्रस्तावित वंदेभारत एमपी के खजुराहो को अन्य प्रमुख शहरों महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम, प्रयागराज छिवकी और वाराणसी से सीधा जोड देगी। यह प्रदेश की 5वीं वंदेभारत एक्सप्रेस होगी। अभी एमपी में 4 ऐसी प्रीमियम ट्रेन चल रही हैं।
रेलवे के अनुसार खजुराहो से वंदे भारत अपरान्ह 3:20 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। ट्रेन रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी से दूसरे दिन सुबह 5:25 बजे ट्रेन खजुराहो के लिए रवाना होगी और मध्यान्ह 1:10 बजे यहां पहुंचेगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग