Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

Vande Bharat - मध्यप्रदेश पर रेल मंत्रालय मेहरबान है। प्रदेश को एक और वंदेभारत एक्सप्रेस मिल गई है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 22, 2025

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities- File Pic (Image: ANI)

Vande Bharat - मध्यप्रदेश पर रेल मंत्रालय मेहरबान है। प्रदेश को एक और वंदेभारत एक्सप्रेस मिल गई है। नई वंदेभारत दो राज्यों के आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी। रेलवे ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह वंदेभारत ट्रेन एमपी के विश्वविख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो से यूपी की शिव नगरी वाराणसी यानि बनारस तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा को यह जानकारी दी। सांसद को नई वंदेभारत एक्सप्रेस का स्वीकृति पत्र भी भेजा। प्रत्युत्तर में सांसद वीडी शर्मा ने इसे खजुराहो को दीवाली का उपहार बताया। उन्होंने वंदेभारत एक्सप्रेस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव को आभार जताते हुए ट्वीट किया।

सांसद वीडी शर्मा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की लंबे अर्से से मांग कर रहे थे। अब केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि उनका प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने सांसद शर्मा को खजुराहो से वाराणसी वंदेभारत एक्सप्रेस चलाने की जानकारी देते हुए इसका शेड्यूल भी भेज दिया है।

प्रदेश की 5वीं वंदेभारत एक्सप्रेस

एमपी के लिए यह अहम सौगात साबित होगी। रेलवे के शेड्यूल के अनुसार प्रस्तावित वंदेभारत एमपी के खजुराहो को अन्य प्रमुख शहरों महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम, प्रयागराज छिवकी और वाराणसी से सीधा जोड देगी। यह प्रदेश की 5वीं वंदेभारत एक्सप्रेस होगी। अभी एमपी में 4 ऐसी प्रीमियम ट्रेन चल रही हैं।

रेलवे के अनुसार खजुराहो से वंदे भारत अपरान्ह 3:20 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। ट्रेन रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी से दूसरे दिन सुबह 5:25 बजे ट्रेन खजुराहो के लिए रवाना होगी और मध्यान्ह 1:10 बजे यहां पहुंचेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 07:03 pm

Published on:

22 Oct 2025 07:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 21 जिलों में आंधी-बारिश अलर्ट, imd की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

Ladli Behena Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों के लिए मांगी बड़ी सौगात, पूर्व सीएम ने सरकार से की यह मांग

Ladli Behena Yojana
समाचार

‘Wildlife’ बचाने तांत्रिक बने, कभी अपराधियों से लड़ी जंग, महिला वनकर्मियों की हैरतअंगेज-चौंकाने वाली कहानियां

Wildlife ke asli hero patrika special real life challenges interesting stories
Patrika Special News

एमपी कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, जीतू पटवारी बोले… दिवाली पर किसान निराश, लगाया आरोप

jitu patwari
भोपाल

‘बिजली बिल’ ज्यादा आने की सामने आएगी सच्चाई, बस कर लें ये 1 काम

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.