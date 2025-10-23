एमपी में 45 चेकिंग प्वाइंट से निगरानी, बना रहे ऑनलाइन चालान, वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें

Vehicle challans - मध्यप्रदेश में वाहन चालकों की कदम कदम पर निगरानी की जा रही है। प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से सभी परिवहन चेकपोस्टों को बंद जरूर कर दिया गया है पर इससे वाहन चालकों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। चेकपोस्टों के स्थान पर परिवहन विभाग ने 45 "रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट" शुरु कर दिए हैं। इन पर प्रवर्तन बल तैनात किया गया है। रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट पर बॉडीवोर्न कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जा रही है।