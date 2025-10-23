Patrika LogoSwitch to English

एमपी में 45 चेकिंग प्वाइंट से निगरानी, बना रहे ऑनलाइन चालान, वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें

Vehicle challans - मध्यप्रदेश में वाहन चालकों की कदम कदम पर निगरानी की जा रही है। प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से सभी परिवहन चेकपोस्टों को बंद जरूर कर दिया गया है पर इससे वाहन चालकों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 23, 2025

Vehicle challans being generated online at 45 checking points in MP

Vehicle challans being generated online at 45 checking points in MP- Demo pic

Vehicle challans - मध्यप्रदेश में वाहन चालकों की कदम कदम पर निगरानी की जा रही है। प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से सभी परिवहन चेकपोस्टों को बंद जरूर कर दिया गया है पर इससे वाहन चालकों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। चेकपोस्टों के स्थान पर परिवहन विभाग ने 45 "रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट" शुरु कर दिए हैं। इन पर प्रवर्तन बल तैनात किया गया है। रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट पर बॉडीवोर्न कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई-चेकपोस्ट मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। "इज ऑफ डुइंग बिजनेस" के अंतर्गत रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट से निगरानी
पर यह अहम निर्णय लिया गया है।

परिवहन विभाग का इस वित्तीय वर्ष में 5693 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने करीब 4875 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहण किया था। यह राजस्व वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले 5.83 प्रतिशत अधिक रहा।

प्रदेश में बनाए सुविधा केन्द्र

आमजन की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि से संबंधित अधिकतर सेवाओं को एनआईसी के पोर्टल "वाहन" तथा "सारथी" से जोड दिया है। इनके माध्यम से फेसलेस सुविधा शुरु की गई है जिसमें आवेदक को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होती। आमजन को परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता करने के लिए सीएससी सेंटर्स के अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन सेंटर्स को भी राज्य सरकार द्वारा सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

परिवहन विभाग द्वारा आमजन को एक और सुविधा दी जा रही है। अब आवेदकों को ड्राइ‌विंग लाईसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक रूप में जारी किए जा रहे हैं। इससे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जा सकेंगे।

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras

Published on:

23 Oct 2025 04:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 45 चेकिंग प्वाइंट से निगरानी, बना रहे ऑनलाइन चालान, वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें

