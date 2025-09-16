मानसून का ‘डबल अटैक’, 28 जिलों में ‘अतितीव्र बारिश’ की चेतावनी, IMD अलर्ट

MP Weather:एमपी के भोपाल शहर में मौसम में उठापटक जारी है। मंगलवार को सुबह से बादव छाए रहे। कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ और हिस्सों, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से और पीछे हट गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा अब 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुज़र रही है।
एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश निकटवर्ती क्षेत्रों मे माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी झारखंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 और 3.1 किमी की ऊंचाई के मध्य सक्रिय है। पूर्वी विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है।
मौसम विभाग ने एमपी के 28 जिलों में बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है। कटनी, जबलपु बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, में भारी वर्षा, झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।