मानसून का ‘डबल अटैक’, 28 जिलों में ‘अतितीव्र बारिश’ की चेतावनी, IMD अलर्ट

एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश निकटवर्ती क्षेत्रों मे माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी झारखंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 और 3.1 किमी की ऊंचाई के मध्य सक्रिय है। पूर्वी विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है।