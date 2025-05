भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का संदेश दुनिया को देने वाले विक्रम मिसरी का MP से भी गहरा नाता

Vikram Misri Foreign Secretary of Indiaछ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, युद्ध और युद्ध विराम का संदेश दुनिया को देने वाले भारत विदेश सचिव विक्रम मिस्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें एब्यूज्ड किया जा रहा था, ऐसी ट्रोलिंग पोस्ट के बीच उनके समर्थन में भी कई लोगों ने पोस्ट शेयर किए, लेकिन अब उनका एक्स अकाउंट प्रोटोटेक्टेड मोड पर है और वो सोशल मीडिया के तनाव से दूर हैं, इस बीच पत्रिक.कॉम आपको बता रहा है मध्य प्रदेश से कैसे है भारत विदेश सचिव विक्रम मिसरी का कनेक्शन, पढ़ें पूरी खबर

भोपाल•May 12, 2025 / 01:27 pm• Sanjana Kumar

Vikram Misri Connection with MP: ट्रोलर्स ने फैमिली के साथ उनकी पुरानी फोटो और बेटी का मोबाइल नंबर भी किया शेयर, समर्थक कर रहे ट्रोलर्स पर कार्रवाई की मांग….

Vikram Misri Foreign Secretary of India: भारत पाकिस्तान के बीच तनाव (India Pakistan Tension) के बीच दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने वाले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी (Vikram Misri Foreign Secretary of India) सोशल मीडिया पर लगातार ऑनलाइन एब्यूज्ड होते दिखे, लोगों ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि, उनके परिवार को भी इस मेटर में घसीट लिया, यहां तक कि परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरों और उनकी बेटी का मोबाइल नंबर तक शेयर कर दिया, जिसके बाद अपने एक्स अकाउंट को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट (Vikram Misri X Account Private) कर लिया। इस तरह ऑनलाइन एब्यूज्ड हुए विक्रम मिसरी आखिर कौन हैं और क्यों इन्हे ऑनलाइन एब्यूज्ड किया जा रहा है, क्या आप जानते हैं, उनका एमपी कैसे है गहरा कनेक्शन…(Vikram Misri Connection with MP)