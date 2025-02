वायरल गर्ल मोनालिसा ने फैंस से मांगा आशीर्वाद, बोलीं, मैं मुंबई जा रही हूं, फीस को लेकर किया खुलासा

Viral Girl Monalisa Going to Mumbai: वायरल गर्ल मोनालिसा ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया अकाउंड एक्स पर शेयर की पोस्ट, फैंस से मांगा आशीर्वाद, बोली मैं मुंबई जा रही हूं, द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए मिलने वाली फीस को लेकर क्या बोलीं मोनालिसा…

भोपाल•Feb 04, 2025 / 12:23 pm• Sanjana Kumar

Viral Girl Monalisa ने शेयर की पोस्ट बोलीं मैं मुंबई जा रही हूं आप सभी का आशीर्वाद चाहिए.

Viral Girl Monalisa Going to Mumbai: महाकुंभ मेले में जाकर अचानक लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बनी मोनालिसा अपनी अपकमिंग फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर (The Diary of Manipur) को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। वे अचानक चमकी किस्मत के लिए अपने फैंस और महाकुंभ के साधु-संतों को भी धन्यवाद दिया है। इसके लिए कत्थई आंखों वाली मोनालिसा (Viral Girl Monalisa) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने फैंस और शुभचिंतकों से आशीर्वाद मांगा है।