पहली बार प्लेन में बैठीं वायरल गर्ल, टेक ऑफ से पहले लगा डर, वीडियो में दिखा मोनालिसा का ’90’s लुक’

Viral Girl Monalisa First Time in Flight: रातों रात स्टार बनीं महाकुंभ वायरल गर्ल प्लेन में बैठते ही बोलीं अब नहीं लग रहा डर, हो सकता है प्लेन उड़े, तब लगे डर, इंदौर से केरल की हवाई यात्रा करती मोनालिसा का वीडियो वायरल, अपनों से दूर जाते समय हुई इमोशनल, केरल पहुंची मोनालिसा की एक झलक पाने उमड़ी भीड़, इस बीच इंदौर एयरपोर्ट पर उनका लुक देखकर फैंस हैरान रह गए वे कुछ खास अंदाज में नजर आईं

भोपाल•Feb 17, 2025 / 01:38 pm• Sanjana Kumar

Viral Girl Monalisa First take of Indore to Kerala Fear excitement dancing video viral

Viral Girl Monalisa First Take Off Indore to Kerala Flight: रातों-रात स्टार बनीं वायरल गर्ल मोनालिसा सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। अपने हर पल को फैंस के साथ शेयर करती मोनालिसा के वीडियो लगातार वायरल भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल है, जिसमें वे कैडेट ब्लू कलर का सूट और ब्राउन शेड कलर का 90’s स्टाइल गोगल (Different Style) पहने नजर आ रही हैं।