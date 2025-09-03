अगले 100 घंटे ‘अति भारी बारिश’ की चेतावनी, 26 जिलों में अलर्ट

MP Weather: भोपाल शहर में लगातार तेज बारिश बनी हुई है। बुधवार को भी दिन में अचानक काले बाद छा गए, जिसके बाद लगातार तेज बारिश होती रही। इससे पहले सुबह भी तेज बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग की मानें तो 18 जिलों में भारी और 8 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है।
विभाग का कहना है कि जुलाई, अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में ज्यादा बारिश के चांस हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 4 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जो आने वाले चार दिनों में तेज बारिश कराएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि बीते 10 सालों में सितंबर के महीनें में अच्छी बारिश होती रही है। इस बार सितंबर महीने में औसत बारिश 175.6 मिमी होना चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो सितंबर में चार बार औसत से कम और छह बार औसत से अधिक बारिश हुई है। सबसे कम बारिश 2015 में हुई थी, तब पूरे माह में मात्र 42.6 मिमी बारिश हुई थी. जबकि 2019 में सबसे अधिक 563.9 मिमी बारिश हुई थी।
मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें देवास, सीहोर, हरदा, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा शामिल हैं। यहां पर गरज, चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जिसमें, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट जैसे कई अन्य जिले शामिल हैं।