अगले 100 घंटे ‘अति भारी बारिश’ की चेतावनी, 26 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें देवास, सीहोर, हरदा, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा शामिल हैं। यहां पर गरज, चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जिसमें, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट जैसे कई अन्य जिले शामिल हैं।