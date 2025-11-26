अब कचरे से बनेगा ‘ईंधन’, 250 करोड़ से ‘टोरीफाइड चारकोल प्लांट’ तैयार

MP News: एमपी के भोपाल शहर में अब कचरे से ईंधन बनेगा। इसके लिए आदमपुर में देश का दूसरा टोरीफाइड चारकोल प्लांट लगाया गया है, जिसका जनवरी में ट्रायल रन शुरू होगा। यह प्लांट रोजाना 400 टन सूखे कचरे को कोयले में बदलकर न केवल बिजली पैदा करेगा, बल्कि निगम पर सूखे कचरे के निष्पादन का होने वाला सालाना करीब 30 करोड़ का खर्च भी बचाएगा।