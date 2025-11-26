Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अब कचरे से बनेगा ‘ईंधन’, 250 करोड़ से ‘टोरीफाइड चारकोल प्लांट’ तैयार

MP News: अधिकारियों ने बताया कि 250 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्लांट के सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 26, 2025

(Photo Source - Social Media)

(Photo Source - Social Media)

MP News: एमपी के भोपाल शहर में अब कचरे से ईंधन बनेगा। इसके लिए आदमपुर में देश का दूसरा टोरीफाइड चारकोल प्लांट लगाया गया है, जिसका जनवरी में ट्रायल रन शुरू होगा। यह प्लांट रोजाना 400 टन सूखे कचरे को कोयले में बदलकर न केवल बिजली पैदा करेगा, बल्कि निगम पर सूखे कचरे के निष्पादन का होने वाला सालाना करीब 30 करोड़ का खर्च भी बचाएगा।

अंतिम चरण में है प्लांट की तैयारियां

बीते दिन नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन से एनटीपीसी के अधिकारियों ने मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि 250 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्लांट के सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जल्दी ही इसे पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा।

यह प्लांट पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है और वाराणसी के बाद देश में अपनी तरह का दूसरा संयंत्र होगा। इसके संचालन से न केवल ईंधन का उत्पादन होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए खतरा बन चुके सूखे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान भी सुनिश्चित हो सकेगा।

लैंडफिल की समस्या दूर होगी

आयुक्त ने कहा कि टोरीफाइड चारकोल प्लांट शहर के कचरे से ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लैंडफिल पर पड़े सूखे कचरे का स्थायी समाधान मिलेगा, बल्कि एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कोयला भी प्राप्त हो सकेगा, जिससे शहर की स्वच्छता और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में समग्र सहायता मिलेगी।





26 Nov 2025 05:54 pm

