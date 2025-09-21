एमपी में 25 प्रतिशत तक बढ़ेगा जलकर, कचरा कलेक्शन और अन्य सेवाओं के शुल्क में होगी बढ़ोतरी

Water Tax- मध्यप्रदेश के शहरों में करों में बढ़ोतरी होगी। अब नगरीय निकाय एक साल में 25 प्रतिशत तक जलकर बढ़ा सकेंगे। निकायों का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। जल प्रभार सहित कचरा कलेक्शन और अन्य सेवाओं के शुल्कों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगर पालिका जल प्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए प्रभार नियम 2020 में संशोधन कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी करा दिया गया है। हालांकि नगरीय निकाय शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। शुल्क वे ही निकाय बढ़ा सकेंगे जहां जल सहित अन्य प्रभार में पिछले पांच साल से बढ़ोतरी नहीं हुई है।