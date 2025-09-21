Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 25 प्रतिशत तक बढ़ेगा जलकर, कचरा कलेक्शन और अन्य सेवाओं के शुल्क में होगी बढ़ोतरी

Water Tax- मध्यप्रदेश के शहरों में करों में बढ़ोतरी होगी। अब नगरीय निकाय एक साल में 25 प्रतिशत तक जलकर बढ़ा सकेंगे।

भोपाल

deepak deewan

Sep 21, 2025

Water tax and other service charges will increase by up to 25 percent in MP
Water tax and other service charges will increase by up to 25 percent in MP

Water Tax- मध्यप्रदेश के शहरों में करों में बढ़ोतरी होगी। अब नगरीय निकाय एक साल में 25 प्रतिशत तक जलकर बढ़ा सकेंगे। निकायों का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। जल प्रभार सहित कचरा कलेक्शन और अन्य सेवाओं के शुल्कों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगर पालिका जल प्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए प्रभार नियम 2020 में संशोधन कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी करा दिया गया है। हालांकि नगरीय निकाय शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। शुल्क वे ही निकाय बढ़ा सकेंगे जहां जल सहित अन्य प्रभार में पिछले पांच साल से बढ़ोतरी नहीं हुई है।

प्रदेश के नगरीय निकायों में शासन ने अब सभी निकायों को इस शुल्क में साल में अधिकतम 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की शक्तियां दी हैं। वे हर साल कुछ बढ़ोतरी कर सकेंगे।

संशोधन में कहा गया है कि ऐसे नगरीय निकाय जहां विगत 5 वर्षों या उससे अधिक से जल उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य उपभोक्ता प्रभार की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, वहां वे उपभोक्ता प्रभार की प्रचलित दरों में किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करने में समर्थ होंगे। इससे नगरीय निकाय अपने स्तर पर जल और अन्य प्रभार में बढ़ोतरी कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में पटवारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पोस्टिंग पर कही ये बात
ग्वालियर
Gwalior High Court decision on transfer and posting of Patwari

चुनाव में वोट नहीं मिलेंगे

अभी तक नगरीय निकायों में प्रशासन की तरफ से कई बार जल सहित अन्य उपभोक्ता प्रभार को बढ़ाने के प्रस्ताव लाए जाते हैं लेकिन यह परिषद की बैठक में पारित नहीं हो पाते। इसका सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विरोध करते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधि वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है कि करों में बढ़ोत्तरी कर देने से चुनाव में वोट नहीं मिलेंगे।

अच्छी सेवाओं के बिना शुल्क बढ़ाया तो नागरिक विरोध करेंगे

जानकारों का कहना है कि अधिकांश नगरीय निकायों में जल प्रदाय सहित अन्य सेवाओं की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। यदि अच्छी सेवाओं के बिना शुल्क बढ़ाया जाएगा तो नागरिक इसका विरोध करेंगे। यदि अच्छी और नियमित सेवाएं मिलें तो नागरिक खुशी खुशी बढ़ा हुआ शुल्क दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी के मददगार मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर पर कार्रवाई कब! कांग्रेस के पत्र से मची हलचल
भोपाल
Jitu Patwari wrote a letter against the ministers who helped the accused of raping Hindu girls

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 03:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 25 प्रतिशत तक बढ़ेगा जलकर, कचरा कलेक्शन और अन्य सेवाओं के शुल्क में होगी बढ़ोतरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.