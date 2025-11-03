बंगाल की खाड़ी से फिर आई आफत की खबर, इन 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश (Heavy Rain)का येलो अलर्ट जारी किया है। इन 23 जिलों में भोपाल, विदिशा, रायसेन, शाजापुर, सिहोर, मंदसौर, आगर मालवा, नीमच और गुना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन और अलीराजपुर में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा, धार, झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास तथा नरसिंहपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।