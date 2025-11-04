मौसम मारेगा पलटी, रात में 3-4 डिग्री गिरेगा तापमान, 19 जिलों में बारिश Alert

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP weather: मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। भोपाल शहर में बीते दो दिनों से तेज धूप देखने को मिस रही है। इससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। शाम के समय ठंडक का एहसास भी हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे शहर में ठंड बढ़ने के आसार हैं और लोगों को सुबह-शाम ठंड महसूस होने लगेगी। पिछले दिनों छाए रहे बादल अब पूरी तरह छंट चुके हैं, लेकिन अबरात का पारा नीचे जाने की उम्मीद है। दिन में धूप खिली रहने से फिलहाल गर्माहट बनी हुई है, वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवाएं असर दिखाने लगेंगी।
एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तरी हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक पश्चिमी विक्षोभ, एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है एवं इसके साथ एक ट्रफ़ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर 30°N अक्षांश के उत्तर में और 68°E देशांतर के साथ विस्तृत है।
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग