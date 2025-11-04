मौसम मारेगा पलटी, रात में 3-4 डिग्री गिरेगा तापमान, 19 जिलों में बारिश Alert

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे शहर में ठंड बढ़ने के आसार हैं और लोगों को सुबह-शाम ठंड महसूस होने लगेगी। पिछले दिनों छाए रहे बादल अब पूरी तरह छंट चुके हैं, लेकिन अबरात का पारा नीचे जाने की उम्मीद है। दिन में धूप खिली रहने से फिलहाल गर्माहट बनी हुई है, वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवाएं असर दिखाने लगेंगी।