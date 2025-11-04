Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मौसम मारेगा पलटी, रात में 3-4 डिग्री गिरेगा तापमान, 19 जिलों में बारिश Alert

MP weather: मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर में छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 04, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP weather: मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। भोपाल शहर में बीते दो दिनों से तेज धूप देखने को मिस रही है। इससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। शाम के समय ठंडक का एहसास भी हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे शहर में ठंड बढ़ने के आसार हैं और लोगों को सुबह-शाम ठंड महसूस होने लगेगी। पिछले दिनों छाए रहे बादल अब पूरी तरह छंट चुके हैं, लेकिन अबरात का पारा नीचे जाने की उम्मीद है। दिन में धूप खिली रहने से फिलहाल गर्माहट बनी हुई है, वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवाएं असर दिखाने लगेंगी।

एक्टिव है पश्चिमी विक्षोभ

एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तरी हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक पश्चिमी विक्षोभ, एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है एवं इसके साथ एक ट्रफ़ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर 30°N अक्षांश के उत्तर में और 68°E देशांतर के साथ विस्तृत है।

इन 19 जिलों में बारिश अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मौसम मारेगा पलटी, रात में 3-4 डिग्री गिरेगा तापमान, 19 जिलों में बारिश Alert

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के सीएम मोहन यादव के रास्ते और हेलीपैड खोदे, मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

MP CM Mohan Yadav's roads and helipads dug in Bihar
भोपाल

किसानों को ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन, एमपी में कंपनी के आदेश पर मचा हड़कंप

Upset over order to deduct salary for providing excess electricity to farmers in MP
भोपाल

एमपी में शासन-प्रशासन की ‘नाक’ के नीचे बड़ा भ्रष्टाचार, 2 अधिकारी निलंबित

bhopal
भोपाल

लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 30वीं किस्त के 1500, जानिए कब मिलेंगे पैसे

Ladli Behna Yojana 30th Installment Date
भोपाल

पिज्जा, बर्गर, पैक्ड फूड खाने वाले हो जाएं ALERT, खबर पढ़कर अभी छोड़ देंगे ये बुरी आदत

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.