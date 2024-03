पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात ने बिगाड़ा 40 जिलों का मौसम, बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात ने बिगाड़ा 40 जिलों का मौसम, बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट

भोपाल
Published: Mar 02, 2024

Western disturbance and cyclone spoiled the weather of 40 districts राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में रात में जोरदार बरसात हुई, तेज आंधी के साथ पानी गिरा।

एमपी में मौसम ने फिर करवट ली। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में रात में जोरदार बरसात हुई, तेज आंधी के साथ पानी गिरा। इससे पहले शुक्रवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। आज प्रदेशभर में हल्की बारिश की उम्मीद है। औसत तापमान 21°C से 32°C बीच बना रह सकता है।

40 जिलों में तेज आंधी के साथ बरसात और ओले मौसम विभाग ने शनिवार को करीब 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बरसात और ओले गिरने की संभावना जताई है। इसके लिए कई जिलों में यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओले पानी से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी तीन चार दिन ओले—पानी से फसलों को काफी नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग (MP Weather Update) के अनुसार 28 फरवरी को ईरान के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती तूफान सक्रिय हुआ था। इसका प्रदेश के मौसम पर अब असर हो रहा है। प्रदेशभर में बारिश और ओले गिरने का अनुमान है। इन जगहों पर हुई बारिश

एमपी में कई जिलों में बारिश हो रही है। इसके चलते भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, इंदौर, देवास, गुना में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम में हुए बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है। उज्जैन में तेज आंधी से कई स्टाल हवा में उड़ गए। एक कार्यक्रम में लगे पंडाल उड़ गए। इन जिलों में यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर और भोपाल संभाग के जिलों के साथ नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

इन जगहों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवा चलने अनुमान है। साथ ही बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।