एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 21 जिलों में आंधी-बारिश अलर्ट, imd की चेतावनी

एक चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वोत्तर राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में माध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ (गड्डा) के रूप में मध्य और ऊपरी वायुमंडलीय स्तरों पर माध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो अब लगभग 72° पूर्वी देशांतर और 28° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में फैला हुआ है। मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 अक्टूबर को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है।