एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 21 जिलों में आंधी-बारिश अलर्ट, imd की चेतावनी

IMD Alert: मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

IMD Alert: एमपी के कई जिलों में मौसम तेजी से बदलने लगा है। दक्षिणी हिस्से में बारिश और गरज-चमक का सिस्टम एक्टिव है। यही कारण है कि प्रदेश को कई हिस्सों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर बना अवदाब पिछले 3 घंटों में लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है।

इसका स्थान 8.9° उत्तरी अक्षांश और 67.4° पूर्वी देशांतर के पास है, जो अमिनिदीवी (लक्षद्वीप) से लगभग 630 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम और पणजी (गोवा) से 1010 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है। यह अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे उत्तर- पश्चिम की ओर बढ़ सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव

साथ ही अगले 12 घंटों में इसके दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है, जो उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बनेगा। इसके बाद, यह अगले 12 घंटों में उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों से होकर गुजर सकता है।

एक चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वोत्तर राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में माध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ (गड्डा) के रूप में मध्य और ऊपरी वायुमंडलीय स्तरों पर माध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो अब लगभग 72° पूर्वी देशांतर और 28° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में फैला हुआ है। मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 अक्टूबर को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है।

इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Published on:

22 Oct 2025 05:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 21 जिलों में आंधी-बारिश अलर्ट, imd की चेतावनी

