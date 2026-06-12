पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, भोपाल में दो दिन बाद फिर बारिश

MP Weather Report -भोपाल में पिछले दो तीन दिनों से लगातार तपिश और उमस का दौर चल रहा है, लेकिन एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही मौसम करवट ले सकता है। आसपास बने सिस्टम के कारण नमी आ रही है, जिससे अगले दो दिन शाम के समय फिर तेज हवा, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके कारण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। राजधानी में मानसूनी बारिश के लिए अभी थोड़ा इंतजार है, लेकिन इसके पहले प्री- मानसून की बौछारें राहत दे सकती है।