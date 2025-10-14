Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अगले 48 घंटे ‘पश्चिमी विक्षोभ’ मचाएगा तहलका, 23 जिलों में बारिश Alert जारी

IMD Alert: मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से स्थिति बन रही है। कई जगहों पर बारिश हो सकती है।

1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 14, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Rain alert: एमपी के लगभग सभी जिलों से मानसून जा चुका है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के तापमान में लगातार कमी बनी हुई है। बीते दिन इंदौर व राजगढ़ में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री रहा। बादल छंटने से आद्रता 48 फीसद रही। 9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवा चली। इसके बाद नौगांव में 15.3 डिग्री, भोपाल में 15.8 डिग्री, नरसिंहगढ़ में 16.3 डिग्री व खंडवा में 16.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।

विदा हो गया मानसून

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से स्थिति बन रही है। दो दिन तक इसी तरह तापमान में कमी बनी रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून भी 13 अक्टूबर को मप्र से विदा हो गया। एक ऊपरी हवा का चक्रवात उप्र में बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बादल रहेंगे। कई जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। धीरे-धीरे हवा की दिशा बदलेगी व उत्तरी हवा का असर भी बढ़ेगा।

कई जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गरज-चमक के साथ पानी गिर सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, सीहोर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और बैतूल शामिल हैं। हालांकि, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा में फिर से बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है।

बता दें कि इस सीजन में गुना सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला रहा, जहां 65.6 इंच पानी गिरा। इसके बाद मंडला और रायसेन में 62 इंच से अधिक, जबकि श्योपुर और अशोकनगर में 56 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई।सबसे कम बारिश वाले जिलों में शाजापुर (28.9 इंच), खरगोन (29.6 इंच), खंडवा (32 इंच), बड़वानी (33.5 इंच) और धार (33.6 इंच) शामिल हैं।

Published on:

14 Oct 2025 05:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 48 घंटे 'पश्चिमी विक्षोभ' मचाएगा तहलका, 23 जिलों में बारिश Alert जारी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

