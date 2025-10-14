अगले 48 घंटे ‘पश्चिमी विक्षोभ’ मचाएगा तहलका, 23 जिलों में बारिश Alert जारी

Rain alert: एमपी के लगभग सभी जिलों से मानसून जा चुका है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के तापमान में लगातार कमी बनी हुई है। बीते दिन इंदौर व राजगढ़ में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री रहा। बादल छंटने से आद्रता 48 फीसद रही। 9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवा चली। इसके बाद नौगांव में 15.3 डिग्री, भोपाल में 15.8 डिग्री, नरसिंहगढ़ में 16.3 डिग्री व खंडवा में 16.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।