एमपी में कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा अपडेट, जारी किया व्हाट्सएप नंबर

Salary- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेशभर में आउटसोर्स कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आम हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ज्यादा शिकायतें करने पर कंपनी उन्हें बाहर निकालने की धमकी देती है। ऐसे में श्रम विभाग ने प्रभावी पहल की है। विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में विभाग ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी इस नंबर पर वेतन संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
प्रदेश भर आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन बहुत कम दिया जाता है। इसमें भी अक्सर विलंब किया जाता है। कर्मचारी इससे परेशान रहते हैं और प्राय: श्रम विभाग को शिकायतें करते हैं। अब विभाग ने इन शिकायतों को दूर करने की पहल की है।
श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने बताया कि सरकारी कार्यालयों, निगमों मंडलों और प्राधिकरणों में जहां 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन्हें वेतन भुगतान माह की 7 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है। इसी तरह 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी होने पर उन्हें माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य किया गया है।
श्रम विभाग ने एक और सुविधा दी है। अपर सचिव बसंत कुर्रे ने बताया कि शासन द्वारा WHATSAPP नंबर 07552555582 संचालित किया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा में वेतन भुगतान न होने की स्थिति में कर्मचारी इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारी को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।