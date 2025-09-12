एमपी में कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा अपडेट, जारी किया व्हाट्सएप नंबर

Salary- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेशभर में आउटसोर्स कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आम हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ज्यादा शिकायतें करने पर कंपनी उन्हें बाहर निकालने की धमकी देती है। ऐसे में श्रम विभाग ने प्रभावी पहल की है। विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में विभाग ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचा​री इस नंबर पर वेतन संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।