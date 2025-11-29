डेढ़ हजार सवालों का भार, 3 दिन में कैसे चुकाएगी सरकार!एमपी विधानसभा का सत्र सोमवार से

MP Vidhansabha- मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार यानि 1 दिसंबर से शुरु हो रहा है। सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा के पहले दिन पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करने की परंपरा है। 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की बरसी पर विधानसभा में भी अवकाश रहेगा। इस प्रकार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर यानि कुल 3 दिन का रहेगा। इस दौरान करीब सरकार को करीब डेढ़ हजार सवालों के जवाब देने होंगे। विपक्षी कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में वृद्धि करने की मांग की है। इसके लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा एक केंपेन भी चलाया।