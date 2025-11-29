Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

डेढ़ हजार सवालों का भार, 3 दिन में कैसे चुकाएगी सरकार!एमपी विधानसभा का सत्र सोमवार से

MP Vidhansabha- विधानसभा सत्र के लिए विधायकों ने पूछे डेढ़ हजार सवाल, अवधि बढ़ाने की कांग्रेस की मांग

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 29, 2025

mp vidhansabha

mp vidhansabha- file pic

MP Vidhansabha- मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार यानि 1 दिसंबर से शुरु हो रहा है। सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा के पहले दिन पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करने की परंपरा है। 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की बरसी पर विधानसभा में भी अवकाश रहेगा। इस प्रकार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर यानि कुल 3 दिन का रहेगा। इस दौरान करीब सरकार को करीब डेढ़ हजार सवालों के जवाब देने होंगे। विपक्षी कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में वृद्धि करने की मांग की है। इसके लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा एक केंपेन भी चलाया।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविन्द शर्मा ने इस संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

विधानसभा में कुल 1497 सवाल

5 दिन के शीतकालीन सत्र में वास्तविक कामकाज मात्र 3 दिन होगा। इस दौरान राज्य सरकार से विधानसभा में कुल 1497 सवाल पूछे जाने हैं। विधायकों ने 907 सवाल ऑनलाइन और 590 सवाल ऑफलाइन किए जिनके जवाब सरकार की ओर से विधानसभा सचिवालय को भेजे जा चुके हैं।

बता दें कि विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक प्रस्तावित है। आधिकारिक रूप से इसमें चार बैठकें होंगी।

29 Nov 2025 09:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / डेढ़ हजार सवालों का भार, 3 दिन में कैसे चुकाएगी सरकार!एमपी विधानसभा का सत्र सोमवार से

