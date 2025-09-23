हाईटेक सुरक्षा: ‘गरबे’ के बाद सड़क पर अकेली दिखने वाली लड़कियों को घर छोड़ेगी पुलिस

MP News: नवरात्र में दुर्गा पंडालों में देवी मां की आराधना और गरबे का आयोजन शुरू हो गया है। गरबा आयोजनों में पहुंचने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। शहर के सभी प्रमुख गरबा पंडालों और मंदिरों में हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
आयोजन स्थलों के आसपास पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। गरबा आयोजन स्थलों के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों तैनात रहेंगे। वहीं देर रात सड़क पर अकेली दिखने वाली महिलाओं को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा।
नवरात्र के नौ दिनों तक पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। यह ड्रोन भीड़ की गतिविधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखेंगे। युवतियों और महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ और ईव-टीजिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
चेकिंग पॉइंट्स और नाकेबंदी: शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर विशेष नाके लगाए जाएंगे। यहां वाहनों की चेकिंग की जाएगी।
पिकेट पॉइंट्स: प्रमुख गरबा स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस पिकेट्स स्थापित किए जाएंगे, जहां पुलिस अधिकारी लगातार मौजूद रहेंगे।
सीसीटीवी गिनरानी: मुख्य चौराहों और स्थानों पर कैमरों से कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी।
पंडाल संचालकों के लिए निर्देश: गरबा आयोजकों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। आयोजनों के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगाना, बाउंसरों की व्यवस्था और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना शामिल है।
आयोजन स्थल पर सुरक्षा को लेकर आयोजन समिति के वालंटियर के साथ ही पुलिस तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरे, फायर, मेडिकल टीम तैनात रहेगी। देर रात अकेली सड़क पर मिलती है और उसे घर जाने में परेशानी हो रही है, तो पुलिस की गाड़ी उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए विशेष पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं।- विवेक सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन- 2