हाईटेक सुरक्षा: ‘गरबे’ के बाद सड़क पर अकेली दिखने वाली लड़कियों को घर छोड़ेगी पुलिस

आयोजन स्थल पर सुरक्षा को लेकर आयोजन समिति के वालंटियर के साथ ही पुलिस तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरे, फायर, मेडिकल टीम तैनात रहेगी। देर रात अकेली सड़क पर मिलती है और उसे घर जाने में परेशानी हो रही है, तो पुलिस की गाड़ी उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए विशेष पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं।- विवेक सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन- 2