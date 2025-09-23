Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

हाईटेक सुरक्षा: ‘गरबे’ के बाद सड़क पर अकेली दिखने वाली लड़कियों को घर छोड़ेगी पुलिस

MP News: नवरात्र के नौ दिनों तक पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। यह ड्रोन भीड़ की गतिविधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखेंगे।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: नवरात्र में दुर्गा पंडालों में देवी मां की आराधना और गरबे का आयोजन शुरू हो गया है। गरबा आयोजनों में पहुंचने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। शहर के सभी प्रमुख गरबा पंडालों और मंदिरों में हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

आयोजन स्थलों के आसपास पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। गरबा आयोजन स्थलों के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों तैनात रहेंगे। वहीं देर रात सड़क पर अकेली दिखने वाली महिलाओं को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

डेढ़ साल के बच्चे की आंख में घुस गई ‘चार्जर पिन’, डॉक्टर बने ‘भगवान’
भोपाल
(सोर्स: सोशल मीडिया)

सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगी महिला पुलिसकर्मी

नवरात्र के नौ दिनों तक पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। यह ड्रोन भीड़ की गतिविधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखेंगे। युवतियों और महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ और ईव-टीजिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

पुलिस की अन्य प्रमुख तैयारियां

चेकिंग पॉइंट्स और नाकेबंदी: शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर विशेष नाके लगाए जाएंगे। यहां वाहनों की चेकिंग की जाएगी।

पिकेट पॉइंट्स: प्रमुख गरबा स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस पिकेट्स स्थापित किए जाएंगे, जहां पुलिस अधिकारी लगातार मौजूद रहेंगे।

सीसीटीवी गिनरानी: मुख्य चौराहों और स्थानों पर कैमरों से कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी।

पंडाल संचालकों के लिए निर्देश: गरबा आयोजकों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। आयोजनों के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगाना, बाउंसरों की व्यवस्था और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना शामिल है।

आयोजन स्थल पर सुरक्षा को लेकर आयोजन समिति के वालंटियर के साथ ही पुलिस तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरे, फायर, मेडिकल टीम तैनात रहेगी। देर रात अकेली सड़क पर मिलती है और उसे घर जाने में परेशानी हो रही है, तो पुलिस की गाड़ी उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए विशेष पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं।- विवेक सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन- 2

ये भी पढ़ें

90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हाईटेक सुरक्षा: ‘गरबे’ के बाद सड़क पर अकेली दिखने वाली लड़कियों को घर छोड़ेगी पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.