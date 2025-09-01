आज से भारत का ‘अपना समय’ शुरू, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का हुआ शुभारंभ

World First Vedic Clock Launched: आज सोमवार 1 सितंबर 2025 से भारत का अपना समय शुरू हो गया है... कहने का अर्थ ये है कि अब भारत का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन शुरू हो गया है, इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से हो गई है। दरअसल यहां सीएम मोहन यादव ने दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर दिया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के नाम से शुरू की गई इस घड़ी का समय सूरज के साथ-साथ चल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने इसका एप भी लॉन्च किया है।