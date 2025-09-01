पहली बार भारत के इस एनजीओ को ‘रेमन मैग्सेसे 2025’, एमपी समेत 6 राज्यों को शिक्षा से जोड़ा

2025 के अन्य पुरस्कार विजेताओं में मालदीव की शाहिना अली को पर्यावरण संबंधी कार्य व फिलीपींस के क्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के प्रयासों के लिए शामिल किया है। 67वां मैग्सेसे पुरस्कार समारोह 7 नवंबर को मनीला के मेट्रोपोलिटन थिएटर में होगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक सफीना हुसैन एजुकेट गल्र्स की फाउंडर हैं। यह लड़कियों-महिलाओं शिक्षा पर काम करता है। शुरुआत सफीना ने राजस्थान से की। मप्र में भी काम कर रही हैं।