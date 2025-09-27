Patrika LogoSwitch to English

World Tourism Day: फ्री में करें एमपी की सैर, रेस्टोरेंट्स में भी मिलेगी छूट, टूरिस्ट के लिए सुनहरा मौका

World Tourism Day: एमपी में घूमने आए हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास हो सकता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर एमपी टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने दिया खास ऑफर...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 27, 2025

World Tourism Day 2025
World Tourism Day 2025

World Tourism Day को स्पेशल बनाया है मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने। दरअसल टूरिस्ट के लिए एमपी अजब भी है और गजब भी। इसी परंपरा को और खास बनाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस पर बोर्ड ने टूरिस्ट को बड़ा तोहफा दिया है। इस खास अवसर पर राज्य के एमपी टूरिज्म होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आने वाले टूरिस्ट को उनके फेवरेट फूड पर जहां डिस्काउंट मिलेगा, वहीं संग्रहालयों, अभिलेखागारों और ऐतिहासिक स्मारकों को फ्री में देखने का मौका मिल रहा है।

टूरिस्ट के लिए शानदार मौका

टूरिज्म विभाग के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मध्यप्रदेश की संस्कृति और विरासत से जोड़ना है। आम दिनों में जहां टूरिस्ट को एक निर्धारित फीस चुकाकर टिकट के माध्यम से संग्रहालयों, अभिलेखागारों में घूमना पड़ता है। लेकिन आज ये बिल्कुल फ्री हैं। विभाग का कहना है कि टूरिज्म से जुड़े किसी भी होटल यो रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 20% की छूट दी जाएगी।

ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश, बढ़ेगा टूरिज्म

मध्य प्रदेश लंबे समय से the heart of incredible India टैगलाइन के माध्यम से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता रहा है। प्रदेश के बेस्ट टूरिज्म प्लेसेज में, खजुराहो, सांची स्तूप, भीमबेटका, मांडू, ग्वालियर का किला और पचमढ़ी का नाम शामिल है, ये ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं, जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और बार-बार आना पसंद भी करते हैं। हर साल यहां लाखों की संख्या में टूरिस्ट की भीड़ उमड़ती है। इनमें विदेशी तो हैं ही, लेकिन घरेलू टूरिस्ट की संख्या भी कम नहीं है।

ऐसे में वर्ल्ड टूरिज्म डे (World Tourism Day) पर इस तरह की छूट के ऑफर या आयोजन टूरिस्ट को यहां आने के लिए प्रेरित भी करेंगे। पिछले वर्ष 2023 की बात करें, तो एमपी में 10 करोड़ से ज्यादा घरेलू टूरिस्ट सैर पर आए थे। वहीं विदेशी टूरिस्ट की संख्या महामारी के बाद अब बढ़ना शुरू हुई है। टूरिज्म से जुड़े कारोबार राज्य की इकोनॉमी को बढ़ानें में बड़ा योगदान देते हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, ट्रैवल एजेंसी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का योगदान शामिल है।

इस छूट पर जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

टूरिज्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे पर दी जाने वाली इस तरह की छूट टूरिज्म को बढ़ावा देने का शानदार आइडिया है। इससे न सिर्फ टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, बल्कि राज्य की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी मजबूत होगी।

एमपी की धरोहरें क्यों हैं खास

मध्य प्रदेश यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स के लिए मशहूर है। खजुराहो मंदिर समूह अपनी शिल्पकला के लिए, सांची के स्तूप बौद्ध इतिहास के लिए, भीमबैटका रॉक शेल्टर्स प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए.. तो आज (World Tourism Day) आपके पास मौका है इन्हें फ्री में देखने का। यहां स्थानीय फूड के साथ ही अपनी पसंद की खास डिश का स्वाद डिस्काउंट में चखने का।

खास अंदाज में होगा स्वागत

यही नहीं आज आप एमपी टूरिज्म से जुड़े किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपका स्वागत ट्रेडिशनल अंदाज में किया जाएगा। ये अनूठा अनुभव आपकी यादों की डायरी के पन्नों में सिमट जाएगा।

रियासत का ये दिन केवल आज

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक इलैया राजा टी ने कहा है कि यह रियासत केवल एक दिन 27 सितंबर के लिए होगी।

अगर आप भी एमपी में हैं और आज घूमने की प्लानिंगर कर रहे हैं। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के इस खास ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रहे आपके पास एक ही दिन है, वो भी आज केवल आज का शनिवार... तो आज आप कहां घूमने गए, किस टूरिस्ट प्लेस ने आपको किया सबसे ज्यादा अट्रैक्ट और कैसा रहा आपका अनुभव.. हमें कमेंट करके जरूर बताएं।

भोपाल

