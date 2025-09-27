World Tourism Day: फ्री में करें एमपी की सैर, रेस्टोरेंट्स में भी मिलेगी छूट, टूरिस्ट के लिए सुनहरा मौका

ऐसे में वर्ल्ड टूरिज्म डे (World Tourism Day) पर इस तरह की छूट के ऑफर या आयोजन टूरिस्ट को यहां आने के लिए प्रेरित भी करेंगे। पिछले वर्ष 2023 की बात करें, तो एमपी में 10 करोड़ से ज्यादा घरेलू टूरिस्ट सैर पर आए थे। वहीं विदेशी टूरिस्ट की संख्या महामारी के बाद अब बढ़ना शुरू हुई है। टूरिज्म से जुड़े कारोबार राज्य की इकोनॉमी को बढ़ानें में बड़ा योगदान देते हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, ट्रैवल एजेंसी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का योगदान शामिल है।