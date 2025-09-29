30 से 45 साल के लोगों को आ रहा Heart Attack, ये हैं 3 बड़े कारण

World Heart Day: इस बार विश्व हार्ट़ दिवस का थीम 'धड़कन को न छोड़ें' है। राजधानी सहित मध्यप्रदेश में हार्ट अटैक का खतरा अब बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा। 30 से 45 वर्ष के युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हजारों युवा असमय हृदय रोगों का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार, बदलती जीवनशैली, धूम्रपान, नींद की कमी और वायु प्रदूषण इस संकट को गहरा रहे हैं। प्रतिदिन अस्पतालों में इस आयु वर्ग के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं।