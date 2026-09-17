ओडिशा: प्रेमिका के घर पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या, फिर शव पर पेट्रोल डालकर लगाई आग; हिरासत में युवती के परिजन

प्रेमिका के घर पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या, प्रतीकात्मक पत्रिका फोटो
Odisha Deogarh murder case:ओडिशा के देवगढ़ जिले के बाबरकोट गांव में बुधवार देर रात एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक 28 वर्षीय युवक की उसकी प्रेमिका के घर में कहासुनी के बाद कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सिलू रॉय (28) के रूप में हुई है। वह बुधवार रात करीब 10:45 से 11:00 बजे के बीच अपनी प्रेमिका के घर गया था। आरोप है कि वहां किसी बात पर विवाद होने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी उसके शव को बरामदे (वेरेंडे) में घसीट कर ले गए, जहाँ उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई।
देर रात घर के बरामदे से अचानक आग की तेज लपटें उठती देख आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने बिना देर किए इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद जब मौके की स्थिति सामने आई तो पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। देर रात बरामदे से आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमिका और उसके माता-पिता को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी या नहीं, और इतनी रात को पेट्रोल का इंतजाम कैसे किया गया था।
ग्रामीणों का कहना है कि सिलू कभी-कभी शराब के नशे में हंगामा करता था, जिसको लेकर उसका युवती के परिवार के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। मृतक के पिता मोहन रॉय का आरोप है कि उनके बेटे को एक सोची-समझी योजना के तहत घर बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें रात करीब 11:30 बजे फोन मिला। जब हम मौके पर पहुंचे, तो देखा कि उन्होंने उसकी पिटाई कर उसे जला दिया था। इस पूरी घटना में लड़की का पूरा परिवार शामिल है।'
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भुवनेश्वर
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