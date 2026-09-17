ओडिशा: प्रेमिका के घर पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या, फिर शव पर पेट्रोल डालकर लगाई आग; हिरासत में युवती के परिजन

देर रात घर के बरामदे से अचानक आग की तेज लपटें उठती देख आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने बिना देर किए इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद जब मौके की स्थिति सामने आई तो पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। देर रात बरामदे से आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी।