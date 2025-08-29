मानसून की विदाई के साथ तेज होगा नक्सल विरोधी अभियान, अब नक्सलियों के लिए नहीं बचेगा कोई ठिकाना

CG Naxal News: बस्तर में मानसून की विदाई के साथ ही नक्सल विरोधी अभियान और आक्रामक रूप लेगा। सुरक्षा बलों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में नक्सलियों के पास छिपने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा। इस समय ‘ऑपरेशन मानसून’ चल रहा है, लेकिन बारिश थमते ही ऑपरेशनों की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी जाएगी।
हाल ही में बीजापुर में हुए 30 नक्सलियों के सामूहिक आत्मसमर्पण के मौके पर एसपी डॉ. जितेंद्र यादव ने कहा कि नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा अब तय समयसीमा में करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून खत्म होने के बाद सरेंडर, गिरफ्तारियों और ऑपरेशनों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा होगा। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि बस्तर के जंगलों में नक्सलियों का बचना अब मुश्किल होगा।
नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाकों में लगातार और आक्रामक अभियान चलाए जाएंगे। ‘सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया’ में पहले से ही जवानों को बड़ी सफलताएँ मिल चुकी हैं। हाल के दिनों में नेशनल पार्क जैसे घने जंगलों में भी सुरक्षाबलों ने सफल ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। आने वाले दिनों में अबूझमाड़ और गंगालूर जैसे नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले अभियान तेज़ होगा। नक्सलियों के लिए नामुमकिन होगा छिपनाहर ठिकाने को खंगाला जाएगा।
CG Naxal News: अधिकारियों का दावा है कि सघन अभियान और बढ़ती चौकसी के कारण नक्सलियों के पास अब कोई सुरक्षित कोना नहीं बचेगा। बस्तर के हर जंगल, हर पगडंडी और हर ठिकाने को खंगाला जाएगा, ताकि नक्सलियों के बचने के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएं।