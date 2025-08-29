Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

मानसून की विदाई के साथ तेज होगा नक्सल विरोधी अभियान, अब नक्सलियों के लिए नहीं बचेगा कोई ठिकाना

CG Naxal News: नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाकों में लगातार और आक्रामक अभियान चलाए जाएंगे। ‘सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया’ में पहले से ही जवानों को बड़ी सफलताएँ मिल चुकी हैं।

बीजापुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 29, 2025

नक्सल विरोधी अभियान (Photo source- Patrika)
नक्सल विरोधी अभियान (Photo source- Patrika)

CG Naxal News: बस्तर में मानसून की विदाई के साथ ही नक्सल विरोधी अभियान और आक्रामक रूप लेगा। सुरक्षा बलों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में नक्सलियों के पास छिपने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा। इस समय ‘ऑपरेशन मानसून’ चल रहा है, लेकिन बारिश थमते ही ऑपरेशनों की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी जाएगी।

CG Naxal News: नक्सलियों के खिलाफ तेज होंगे अभियान

हाल ही में बीजापुर में हुए 30 नक्सलियों के सामूहिक आत्मसमर्पण के मौके पर एसपी डॉ. जितेंद्र यादव ने कहा कि नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा अब तय समयसीमा में करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून खत्म होने के बाद सरेंडर, गिरफ्तारियों और ऑपरेशनों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा होगा। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि बस्तर के जंगलों में नक्सलियों का बचना अब मुश्किल होगा।

Updated on:

29 Aug 2025 02:39 pm

Published on:

29 Aug 2025 02:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / मानसून की विदाई के साथ तेज होगा नक्सल विरोधी अभियान, अब नक्सलियों के लिए नहीं बचेगा कोई ठिकाना

