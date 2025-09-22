Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

CG Naxalist: बीजापुर नक्सल ऑपरेशन! दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, 6 भरमार हथियार बरामद…

CG Naxalist: 228वीं बटालियन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार देर रात करीब 1 बजे गाँव पडालु (FOB जिदपल्ली-2 से लगभग 5 किमी दूरी पर) सर्च ऑपरेशन चलाया।

Shradha Jaiswal

Sep 22, 2025

CG Naxalist: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 228वीं बटालियन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार देर रात करीब 1 बजे गाँव पडालु (FOB जिदपल्ली-2 से लगभग 5 किमी दूरी पर) सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान दो नक्सली मिलिशिया कमांडरों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

CG Naxalist: प्रतिकूल मौसम के बीच चला अभियान

गौर करने वाली बात यह है कि यह अभियान उस समय चलाया गया जब इलाके में भारी बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी था। खराब मौसम और रात के अंधेरे में भी जवानों ने साहस और दृढ़ संकल्प दिखाते हुए ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

हथियार बरामद

गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 06 भरमार हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि नक्सली लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय थे और ग्रामीणों पर दबाव बनाकर नक्सली गतिविधियों में शामिल करते थे।

प्रशासन ने की सफलता की सराहना

अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता न सिर्फ जवानों की बहादुरी का प्रमाण है बल्कि यह भी दर्शाती है कि नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इलाकों में अब सुरक्षा बल लगातार दबाव बनाए हुए हैं। प्रतिकूल मौसम और रात्रि की कठिन परिस्थितियों के बावजूद 228वीं बटालियन के जवानों ने यह सफलता हासिल कर अपनी कार्यकुशलता साबित की है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

बीजापुर और आसपास का इलाका लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहा है। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने यहां कई अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नक्सलियों को गिरफ्तार किया या आत्मसमर्पण करवाया है। ताजा सफलता से सुरक्षा बलों का मनोबल और मजबूत होगा और नक्सलियों की गतिविधियों पर और अंकुश लगेगा

22 Sept 2025 01:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur

