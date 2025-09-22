CG Naxalist: बीजापुर नक्सल ऑपरेशन! दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, 6 भरमार हथियार बरामद…

CG Naxalist: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 228वीं बटालियन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार देर रात करीब 1 बजे गाँव पडालु (FOB जिदपल्ली-2 से लगभग 5 किमी दूरी पर) सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान दो नक्सली मिलिशिया कमांडरों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित था।