CG News: बीजापुर में बड़ी कार्रवाई! पशु तस्करी करते तेलंगाना के 2 तस्कर गिरफ्तार, 90 मवेशी मुक्त

CG News: बीजापुर जिले के तारलागुड़ा थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोत्तुर पहाड़ी जंगल मार्ग में की गई घेराबंदी के दौरान तेलंगाना के दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90 कृषिक पशुओं को तस्करी से मुक्त कराया गया। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि तेलंगाना सीमा से सटे इलाके में केसईगुड़ा, वंगापल्ली और अन्नाराम के रास्ते से बड़ी संख्या में मवेशियों को तेलंगाना के मुलुगु क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा है।