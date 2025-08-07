CG News: बीजापुर में बड़ी कार्रवाई! पशु तस्करी करते तेलंगाना के 2 तस्कर गिरफ्तार, 90 मवेशी मुक्त

CG News: बीजापुर जिले के तारलागुड़ा थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोत्तुर पहाड़ी जंगल मार्ग में की गई घेराबंदी के दौरान तेलंगाना के दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90 कृषिक पशुओं को तस्करी से मुक्त कराया गया। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि तेलंगाना सीमा से सटे इलाके में केसईगुड़ा, वंगापल्ली और अन्नाराम के रास्ते से बड़ी संख्या में मवेशियों को तेलंगाना के मुलुगु क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा है।
जानकारी को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी तारलागुड़ा ने टीम के साथ कोत्तुर बाजार के पास घेराबंदी कर दो तस्करों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम सुरेश हटकर (27 वर्ष), स्वामी हटकर (60 वर्ष) दोनों निवासी-रेड्डीपल्ली, तेलंगाना बताया।
गिरफ्तार तस्करों के पास मवेशियों के किसी भी प्रकार के स्वामित्व दस्तावेज नहीं पाए गए। बरामद सभी पशुओं को ग्राम पंचायत तारलागुड़ा के सरपंच व सचिव की सुपुर्दगी में सौंपा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।
CG News: बीजापुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। साथ ही, ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें, ताकि समय रहते सत कार्रवाई की जा सके।
21 जुलाई- थाना मद्देड़ 7 तस्कर गिरफ्तार, 83 कृषिक पशु बरामद
22 जुलाई- थाना तारलागुड़ा 3 तस्कर गिरफ्तार, 16 पशु बरामद
6 अगस्त- थाना तारलागुड़ा 2 तस्कर गिरफ्तार, 90 पशु बरामद
अब तक कुल: 12 तस्कर गिरफ्तार 189 कृषिक पशु मुक्त